Alceu Valença revisita seus quase 50 anos de carreira em novo filme do Canal Brasil

O cantor e compositor Alceu Valença revisita seus quase 50 anos de carreira, desde que surgiu na cena da música brasileira no começo dos anos 1970 junto com uma leva de artistas do Nordeste.

O cantor Alceu Valença - Reprodução Airbnb

Com bastante material de arquivo, músicas, depoimentos do próprio Alceu e dos amigos, o documentário "Na Embolada do Tempo" ainda mostra registros de viagens feitas ao longo de 2018.

Canal Brasil, 19h45, livre

A Escolha de Sofia

Trágica história do amor entre um jovem escritor e uma sobrevivente do Holocausto, adaptada do romance de William Styron. O filme estreou no cinema há 40 anos e deu a Meryl Streep seu segundo Oscar, numa de suas atuações mais marcantes. Também é o primeiro papel de Kevin Kline no cinema.

Para compra ou aluguel no Apple TV ou Prime Video, 14 anos

Changing of the Gods

Série documental que relaciona o alinhamento axial dos planetas Urano e Plutão com eventos históricos revolucionários. Baseado no livro de Richard Tarnas, "Cosmos and Psyche – Imitations of a New World". Para amantes de astrologia, céticos e curiosos.

Aquarius, livre

A Cor da Cultura

Três minidocumentários sobre a cultura negra e cultura indígena que promovem uma educação antirracista —"Autores", com Lucia Tucuju (12h), "Trançatlânticas", sobre o trancismo (12h10), e "Preto Tá na Moda", com Isaac Silva (12h25).

Canal Futura, livre

A Menina que Acredita em Milagres

Sara tem um tumor cerebral e descobre o dom da cura por meio do poder da oração. Acaba ficando famosa, mas a atenção da imprensa acaba por afetar sua vida. Com Austyn Johnson e Mira Sorvino.

Globo, 15h30, 10 anos

Eu, Cary Grant

Com filmes caseiros e trechos de uma autobiografia lidos por Jonathan Pryce, o filme conta a história conturbada de Cary Grant, desde o abandono da mãe e o descaso do pai até os cinco casamentos e uma terapia à base de LSD, quando buscava autoconhecimento.

Film & Arts, 21h, 14 anos