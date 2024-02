MIS exibe 'Zona de Interesse', premiado em Cannes e indicado ao Oscar

São Paulo

O MIS, o Museu da Imagem e do Som, exibe o drama "Zona de Interesse" (2023), do cineasta inglês Jonathan Glazer, na próxima terça-feira (20), às 19h, como parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise. Com apoio da Folha, o evento acontece em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo) e, nesta edição, com a Diamond Films, distribuidora do longa.

A atriz Sandra Hüller em cena do filme 'Zona de Interesse', de Jonathan Glazer - Divulgação

Em cartaz nos cinemas, o filme provoca uma reflexão sobre indiferença ao narrar a história da família de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, que leva uma vida feliz e tranquila mesmo estando ao lado de um campo de concentração. Criado em 1940 pela Alemanha na Polônia ocupada, o local se tornou o maior dos centros de extermínio do regime nazista na Segunda Guerra Mundial.

Na 96ª edição do Oscar, cuja cerimônia acontece no dia 10 de março, o drama foi indicado em cinco categorias, entre elas melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado. Já no 77º Bafta, maior premiação britânica de cinema, o longa acumula nove indicações, incluindo a de melhor atriz coadjuvante para Sandra Hüller, que interpreta Hedwig, a mulher de Höss, e melhor fotografia.

Em maio de 2023, "Zona de Interesse" foi reconhecido com o grande prêmio da 76º edição do Festival de Cannes, atrás apenas da Palma de Ouro recebida pelo filme "Anatomia de uma Queda", além de receber um troféu da Fipresci, a Federação Internacional de Críticos de Cinema. No 81º Globo de Ouro, em janeiro deste ano, o longa concorreu em três categorias, incluindo melhor drama, mas não foi premiado.

Após a sessão, participam do debate o jornalista Moises Rabinovici e a psicanalista Luciana Saddi, com mediação da psiquiatra e psicanalista Raya Angel Zonana.

O evento é gratuito e acontece no auditório do MIS (av. Europa, 158, na zona oeste de São Paulo). Os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria do local com uma hora de antecedência.