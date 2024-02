Cantora de forró Marcinha Sousa e marido morrem afogados em carro no Ceará

São Paulo

A cantora Marcinha Sousa e seu marido Ivan, conhecido como Ivan da Van, desaparecidos desde domingo, foram encontrados mortos na noite desta segunda-feira (19). O Corpo de Bombeiros acredita que o casal foi arrastado pela chuva enquanto tentava atravessar uma ponte sobre um rio na cidade de Jardim, no interior do Ceará.

A cantora de forró Marcinha Sousa - Instagram/marcinhasousaoficial

De acordo com informações do portal G1, que conversou com o Corpo de Bombeiros, os agentes encontraram o veículo do casal dentro da água, a cerca de 100 metros de distância de uma ponte no distrito de Bom Sucesso. Os bombeiros acreditam que o carro foi arrastado pela água. Jardim enfrentou uma chuva forte na segunda-feira.

Marcinha Sousa é conhecida por músicas como "Não te Quero Mais" e "Por Que Brigamos". Ela é irmã do também cantor Fernando Pisadinha.