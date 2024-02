Maria Bethânia e Jorge Ben encabeçam 2ª edição do festival Doce Maravilha

São Paulo

O festival de música Doce Maravilha divulgou nesta segunda (19) a programação da edição deste ano, que acontece dias 25 e 26 de maio, no Jockey Club do Rio de Janeiro.

Maria Bethânia em show no Coala Festival de 2022 - Fernando Schlaepfer

Maria Bethânia com Xande de Pilares como convidado e Jorge Ben Jor apresentando show da turnê "É Coisa Nossa!" são as principais atrações, seguidos de Jorge Aragão com BK e Xamã como convidados e um show de Djonga, Ana Carolina e Negra Li juntos.

Além disso, o Capital Inicial fará o show que comemora os 25 anos de seu disco acústico, com participação de Zélia Duncan e Kiko Zambianchi.

Esta é a segunda edição do festival, que teve seus artistas selecionados novamente por Nelson Motta. As vendas dos ingressos para o público geral acontecem a partir de 22 de fevereiro, no site da Eventim.

Na edição do ano passado, Caetano Veloso precisou mudar seu show de palco por causa de fortes chuvas e ventania.