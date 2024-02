'Cidade de Deus' chegará aos cinemas do Oriente Médio após mais de 20 anos

São Paulo

O aclamado filme "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, será relançado neste ano. A estreia deve acontecer no dia 22 de fevereiro no Oriente Médio e no Norte da África, marcando a primeira exibição do longa brasileiro nessas regiões.

Os direitos de relançamento foram adquiridos pela distribuidora The Festival Agency, sediada em Paris. A empresa fez uma parceria com a distribuidora Front Row Filmed Entertainment para exibir o longo nos países que ainda não haviam recebido o filme.

Cena do filme Cidade de Deus - Divulgação

"A equipe por trás da Front Row está comprometida com o relançamento de clássicos e filmes cult, especialmente na Arábia Saudita, onde esses filmes não foram exibidos nos cinemas", disse a Front Row em um comunicado ao site Variety.

"O filme ocupa um lugar especial em nossos corações; foi nossa primeira aquisição", disse o CEO da Front Row, Gianluca Chakra. "Não pudemos lançá-lo devido às restrições de idioma impostas pelos cinemas e também porque não podíamos arcar com o orçamento necessário para divulgá-lo, então ele foi direto para o DVD".

Depois dos países do Oriente Médio e do Norte da África, o longa chegará no dia 23 de fevereiro ao Reino Unido e no dia 15 de março à Irlanda.

Lançado em 2002, "Cidade de Deus" é baseado no livro homônimo do escritor Paulo Lins. O filme é dividido em três fases distintas (anos 60, 70 e 80), que mostra a rotina de uma das maiores favelas do Rio de Janeiro em meio à violência da polícia e do tráfico.

Ele até hoje figura no topo de listas dedicadas às melhores produções em língua não inglesa, anos depois da estreia no Festival de Cannes e das quatro indicações ao Oscar.