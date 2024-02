Christopher Nolan vence prêmio do sindicato dos diretores por 'Oppenheimer'

São Paulo

O britânico Christopher Nolan levou o prêmio de melhor direção de 2023 do Sindicato dos Diretores de Hollywood por "Oppenheimer" neste domingo (11), em Los Angeles. A premiação consagrou 18 dos últimos 20 ganhadores de melhor direção do Oscar, o que faz com que Nolan se torne o favorito a vencer a categoria na premiação, que acontecerá em 10 de março.

Christopher Nolan posa ao lado do ator Cillian Murphy, em noite de premiação por 'Oppenheimer', no Beverly Hilton, na Califórnia - AFP

Concorreram com Nolan os diretores Greta Gerwig ("Barbie"), Yorgos Lanthimos ("Pobres Criaturas"), Alexander Payne ("Os Rejeitados") e Martin Scorsese ("Assassinos da Lua das Flores").

Ao Oscar de melhor direção, foram indicados Jonathan Glazer ("Zona de Interesse"), Justine Triet ("Anatomia de uma Queda"), Yorgos Lanthimos ("Pobres Criaturas"), Martin Scorsese ("Assassinos da Lua das Flores"), além de Nolan.

"Oppenheimer" é o filme com mais indicações ao Oscar 2024, concorrendo em 13 categorias incluindo melhor filme, ator e atriz. "Pobres Criaturas" vem logo depois no ranking, com 11 indicações no total.