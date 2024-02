Saiba onde ver a segunda temporada de 'Halo', série inspirada no game popular

São Paulo

Num futuro distópico, John-117, um guerreiro Master Chief vivido por Pablo Schreiber, lidera os Spartans contra a Covenant, uma organização misteriosa que ameaça a vida na Terra.

Cena da série 'Halo' - Divulgação/Paramount+

Baseada em "Halo", um dos games mais populares do mundo, a série de ficção científica homônima chega à sua segunda temporada. Um episódio inédito toda quinta; dois já estão disponíveis. O primeiro deles está liberado, na plataforma Paramount+ e no YouTube, para não-assinantes.

Paramount+, 16 anos

Upgrade – As Cores do Amor

Uma jovem que trabalha numa galeria de arte é convocada por sua chefe para uma viagem a Londres. No aeroporto, ela recebe uma promoção inesperada para a primeira classe do voo, onde conhece um milionário britânico. Comédia romântica com Camila Mendes e Marisa Tomei.

Prime Video, 14 anos

Semana Alienígena

Até domingo, o canal exibe uma programação especial sobre óvnis e contatos imediatos com seres extraterrestres. O destaque desta segunda é o documentário "Os Abduzidos" (20h20), em que o jornalista Jaime Maussam investiga supostos casos de pessoas sequestradas por aliens.

History, a partir de 19h25

PhilHarmonia

Uma regente retorna a Paris para assumir o comando da Orquestra Nacional, que entrou em decadência. Lidando com críticas desfavoráveis e lembranças do passado, ela precisa recuperar o prestígio da filarmônica, contando apenas com si mesma e o apoio de uma musicista. Minissérie francesa em seis episódios.

Film&Arts, 21h, 12 anos

Roda Viva

O músico Thiago França lidera a Espetacular Charanga do França, um dos mais populares blocos de São Paulo. No centro da roda nesta segunda, ele comenta a explosão do Carnaval de rua na cidade

e o que esperar do futuro.

Cultura, 22h, livre

SBT Folia

As repórteres Nadja Haddad e Juliana Oliveira mostram o melhor do Carnaval de Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. O programa também vai ao ar nesta terça, às 23h45.