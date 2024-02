Como a inteligência artificial tem acelerado produção de biografias duvidosas

Nova York | The New York Times

Após a morte de Joseph Lelyveld, ex-editor executivo do The New York Times, no mês passado, seu irmão Michael Lelyveld foi online para ver como ele estava sendo lembrado. Ele encontrou obituários nos principais veículos de notícias, como esperado. Mas também encontrou outros retratos inesperados de seu irmão.

Pelo menos meia dúzia de biografias foram publicadas na Amazon nos dias imediatamente seguintes à morte de Lelyveld. Várias delas estavam disponíveis para compra no próprio dia em que ele faleceu. Os livros, ele disse, descreviam seu irmão como um fumante inveterado, que aprimorou as suas habilidades no Cairo e trabalhou como repórter no Vietnã —o que não é verdade.

"Querem lucrar com a sua dor", disse Michael Lelyveld.

O roteirista e produtor Norman Lear, que ganhou uma biografia logo após a sua morte, em dezembro de 2023 - Chris Delmas/AFP

Livros como esses fazem parte de um novo subgênero macabro de publicação: biografias apressadas, de má qualidade, geradas por inteligência artificial de pessoas que acabaram de falecer.

Entre as biografias que surgiram logo após a morte de Lelyveld estava "Além da Assinatura: Desvendando o Coração de Joseph Lelyveld: O Homem que Fumou seu Caminho para a História". De acordo com o GPTZero, um programa que detecta texto gerado por IA, há 97% de chance de que o livro tenha sido escrito por uma IA.

Tom Smothers, do programa de televisão "Smothers Brothers Comedy Hour" dos anos 1960, foi outro assunto recente. Smothers faleceu em 26 de dezembro e, no mesmo dia, um novo livro com um título desajeitado e gramaticalmente incorreto ficou disponível na Amazon: "Tom Smothers: Revelando Quatro Verdades Não Contadas Sobre a Metade dos Irmãos Smothers".

Toby Keith, uma estrela da música country, também teve biografias surgindo após sua morte este mês. Uma delas veio com um aviso incomum: "O autor e editor não dão garantias sobre a precisão ou completude do conteúdo", dizia. "Qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência."

Alguns desses livros, como "Chita Rivera: Biografia e Memórias de Chita Rivera, a estrela de 'Amor, Sublime Amor'", estavam disponíveis no Kindle Unlimited, que paga aos autores por visualização de página. Outros títulos estão disponíveis na versão para Kindle ou em brochura por alguns dólares: Por US$3,25, ou R$ 16,11, os clientes poderiam comprar uma cópia para o Kindle de "Biografia de Norman Lear, um Lenda da TV que Morre aos 101: Uma Biografia da Lenda da Comédia Norman Lear, Legado, Conquistas e Coisas que Você Provavelmente Não Sabe sobre Ele".

A Amazon se recusou a responder perguntas sobre as vendas desses livros, mas sua publicação não parece ser um negócio robusto. Poucos deles tinham avaliações de clientes e aqueles que tinham se saíram mal. Leitores decepcionados descreveram um livro como "um panfleto de 60 páginas", outro como "um folheto glorificado" e um "roubo".

Mesmo com pagamentos tão baixos, a facilidade de criar esses livros pode valer a pena se o volume de vendas for alto o suficiente. Um autor, listado como Bettie Melton, publica vários livros por mês. Alguns dos títulos recentes publicados sob esse nome incluem biografias de celebridades falecidas recentemente, como Henry Kissinger e o músico Myles Goodwyn, bem como livros sobre pessoas que ainda estão muito vivas, como o treinador de futebol Bill Belichick.

"É estatisticamente quase impossível que esses livros tenham sido escritos por humanos", disse Edward Tian, fundador do GPTZero.

As diretrizes de publicação direta do Kindle da Amazon exigem que autores e editores informem à empresa se seu conteúdo é gerado por inteligência artificial. Lindsay Hamilton, porta-voz da Amazon, disse que a empresa permite a venda de livros gerados por IA em seu site, a menos que criem "uma experiência ruim para o cliente". Quando alertada sobre várias biografias incluídas neste artigo —que, de acordo com o GPTZero, são todas muito provavelmente criações de IA— a Amazon as removeu.

"Temos medidas proativas e reativas para avaliar o conteúdo em nossa loja e removemos vários títulos que violaram nossas diretrizes", disse Hamilton.

A Amazon disse que não poderia fornecer informações de contato para aqueles que publicam em seu site, e é difícil identificar quem produz esses livros. Frequentemente, nenhuma editora é listada e o autor nomeado parece ser fictício, ou até mesmo o nome de uma pessoa falecida retirado da internet.

Lori M. Graff foi listada como autora de livros sobre Keith e Lelyveld, entre muitos outros.

Mas no topo de uma pesquisa no Google por "Lori M. Graff" está um obituário de uma mulher que morreu em 2016.