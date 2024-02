São Paulo

O cantor Toby Keith, astro da música country americana, morreu na noite de segunda-feira (5) aos 62 anos. A informação foi confirmada pela conta oficial do artista no X, antigo Twitter.

O cantor do hit "Should've Been a Cowboy", de 1993, anunciou há cerca de dois anos que havia recebido o diagnóstico de câncer de estômago. À época, ele afirmou que precisava de tempo para "respirar, se recuperar e relaxar".

Cantor Toby Keith - Instagram/tobykeith

"Keith faleceu de forma pacífica ontem à noite cercado por sua família. Ele lutou com graça e coragem", diz a mensagem no X.

Considerado um dos maiores cantores de country dos Estados Unidos, o artista se notabilizou por sucessos como "Who's Your Daddy?" e "Made in America".

Ele vendeu mais de 40 milhões de álbuns em todo o mundo e teve mais de 60 canções na parada de sucessos da música country, sendo que 20 delas alcançaram o primeiro lugar

Em 2015, ele foi incluído no Hall da Fama dos Compositores ao lado de artistas como Cyndi Lauper e Willie Dixon. No ano passado, foi premiado com o Country Music Icon no People's Choice Country Awards

Natural de Clinton, Oklahoma, Keith aprendeu violão aos oito anos e formou sua primeira banda aos 20. Seu sucesso chegou ao estado vizinho, Texas, e logo se disseminou pelo país.

Ele estava na faixa dos 30 anos quando assinou seu primeiro contrato com uma gravadora. Antes, Keith havia trabalhado em rodeios, em campos de petróleo e no esporte, como jogador semiprofissional de futebol americano.

Seu primeiro hit foi a canção "Should Have Been a Cowboy", lançada em 1993. Depois desse sucesso, o cantor despontou e se firmou como um dos mais respeitados da música country americana. Keith deixa uma esposa e três filhos.