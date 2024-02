Conheça Aaron, programa de inteligência artificial que busca arte além do truque

Nova York | The New York Times

Sim, é mais uma exposição de arte gerada por IA. Mas espere! O software conhecido como Aaron não é como outras IAs.

Seu desenvolvedor, o pintor britânico Harold Cohen —um artista—, entendeu que a inteligência artificial não é um atalho para a arte interessante. É uma ferramenta, em última análise, tão boa quanto seu usuário.

Imagem produzida pelo software de inteligência artificial AARON e o artista Harold Cohen - The New York Times/Harold Cohen Trust, via Whitney Museum of American Art

Seleções das pinturas que Cohen fez com Aaron, em exibição no Museu Whitney, representam o estilo cada vez mais sofisticado da equipe homem-máquina. As primeiras imagens, dos anos 1970, eram limitadas a linhas abstratas e manchas cruzadas —a capacidade de computação disponível não podia fazer muito mais— que Aaron desenhava com um plotter robótico e caneta. Cohen adicionava manchas de cor ácida e rosada à mão.

Gradualmente, com muito cuidado, Cohen aprofundou o alcance de Aaron para incluir figuras humanas, objetos como mesas e vasos de flores, e profusões de plantas folhosas. A atualização de Aaron em 1995 podia compor retratos animados em interiores reconhecíveis e colori-los, usando um braço robótico para alternar entre potes de corante.

Nos anos 2000, cascatas de folhas recortadas preenchiam as imagens —em uma projeção no Whitney, uma versão do software de 2007 constrói selvas coloridas em tempo real.

O final dos anos 1980 pode ter sido o ponto ideal. Em exibição estão dois exemplos da série "Bathers" de Cohen e Aaron, inspirados livremente pelos tableaux impressionistas de Paul Cézanne sobre o tema.

Em "Coming to a Lighter Place", de 1988, as linhas arredondadas e trêmulas que são a assinatura constante de Aaron inscrevem figuras ondulantes manchadas em tons de mostarda e azul em pó, uma floresta esguia chacoalhada com tangerina e fúcsia. A pintura estala de alegria fecunda, como se quisesse continuar florescendo.

Antes de se dedicar à programação, Cohen era um pintor talentoso —suas telas, cobertas com formas semelhantes a traços de macarrão, apareceram em grandes exposições, incluindo a Bienal de Veneza e a Documenta. Em 1968, um emprego de ensino na Universidade da Califórnia, San Diego, o levou ao meio fervilhante de um nascente Vale do Silício e da indústria de defesa em expansão.

O computador pessoal Apple II ainda estava a uma década de distância quando Cohen começou a mexer com desenho robótico. Ele exibiu experimentos iniciais em 1972; mas o Aaron propriamente dito nasceu durante uma residência no Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Stanford de 1973 a 1975. Cohen permaneceu na Califórnia e continuou aprimorando Aaron até sua morte em 2016.

A geração atual de softwares de geração de imagens de IA, desde programas de texto para imagem como o Dall-E até animações chamativas de Refik Anadol, depende de conjuntos de dados de milhões de imagens —muitas delas obras protegidas por direitos autorais de outros—, que eles processam e regurgitam. Aaron procede como um pintor: traço por traço, seguindo regras de profundidade e perspectiva, composições equilibradas e teoria das cores, e tirando de um pequeno vocabulário de formas.

Aaron nunca "viu" uma planta ou um ser humano. Em vez de imitar a aparência de uma pessoa, por exemplo, ele constrói figuras linha por linha. Seu código contém instruções detalhadas para anatomia, como número de membros, proporções de cabeças e mãos, localização de articulações e posturas plausíveis.

'Coming to a Lighter Place' de 1988, criada pelo software de inteligência artificial AARON e o artista Harold Cohen - The New York Times/Harold Cohen Trust, via Whitney Museum of American Art

No Whitney, você pode ver os cadernos de esboços onde Cohen desenvolveu essa lógica, traduzindo movimentos, como levantar-se, em código. Em um esquema quase místico, Cohen cruzou um desenho de dois braços com pontos e linhas como um mapa de acupunturista.

Pinturas feitas com robôs impulsionados por IA podem parecer um truque, especialmente com o zumbido atual em torno de chatbots e deepfakes —e o momento da exposição no Whitney certamente não é uma coincidência. Mas uma visita às galerias dissipa essa noção, não apenas porque Cohen aplicou a cor em todas, exceto uma das pinturas; os resultados são texturizados e estranhamente não humanos, mas orgânicos —enquanto muita arte gerada por IA vive apenas em uma tela ou foi impressa de forma plana.

Impressões do Dall-E do trabalho de Jackson Pollock e Lee Krasner apareceram no outono passado na Susan Inglett impressas em tela e envoltas de forma desajeitada em barras de esticar, e não enganaram ninguém.

"Uma das barganhas que fiz comigo mesmo desde os primeiros dias foi que eu nunca aceitaria a posição de ter que pedir desculpas porque isso foi feito por um computador", disse Cohen em uma conversa publicada em 1995 com sua esposa, Becky. "Eu sempre insisti que o trabalho que o programa fazia teria que estar em pé de igualdade com a arte feita à mão."

Hoje, artistas experientes como Seth Price e David Salle estão explorando maneiras de incorporar a IA em suas práticas —usar o software, em vez de reagir a ele.

Comparadas aos horrores visuais que surgem da máquina de moer carne psicodélica de texto para imagem, como o Dall-E, as imagens dóceis de pessoas de Aaron parecem amigáveis e controladas. A exposição no Whitney fala de um período esperançoso de desenvolvimento tecnológico, quando os pioneiros da internet imaginavam um reino anárquico da mente, não a máquina inesgotável de captura de atenção que se tornou.

Cohen desenvolveu Aaron com intenção. A máquina e o pintor cresceram juntos —de forma ineficiente, pelos padrões da tecnologia, mas de forma frutífera, pela arte. Não para suspirar pela expressão açucarada do expressionismo ou argumentar por uma abordagem excessivamente confiante em nossos senhores corporativos.

Mas o estilo de liberdade e curiosidade construído propositadamente de Aaron parece valer a pena ser salvo.