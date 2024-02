Entenda briga que fez Universal tirar todas as suas músicas do TikTok

The New York Times

Os usuários do TikTok acordaram na quinta-feira e descobriram que muitos vídeos usando músicas de estrelas como Taylor Swift, Lana Del Rey, Drake e Ariana Grande ficaram silenciosos, após uma briga pública entre o TikTok e a Universal Music Group, a maior empresa de música do mundo.

A cantora Taylor Swift se apresenta no Brasil - Adriano Vizoni/Folhapress

Foi uma reviravolta surpreendente para os criadores e usuários do aplicativo, bem como para a indústria da música, onde negociações acaloradas sobre permissões de direitos autorais e termos de royalties às vezes transbordam para a visão pública, mas raramente chegam ao que uma publicação do setor chamou de "opção nuclear" —a remoção em larga escala de conteúdo de um dos maiores e mais influentes pontos de venda online da música.

Aqui está uma visão do que aconteceu e por quê, e algumas reflexões sobre o que pode acontecer a seguir.

Por que a Universal Music saiu do TikTok?

Na terça-feira, a Universal Music, a gigante global que lança músicas de centenas de artistas importantes, publicou uma carta aberta contundente ao TikTok quando o fim de seu contrato com a plataforma de mídia social se aproximava.

A Universal afirmou que o TikTok, que é de propriedade da empresa chinesa ByteDance, não havia abordado adequadamente as preocupações da Universal sobre música gerada por inteligência artificial na plataforma e que não concordaria com o que a Universal considerava uma taxa de royalties satisfatória.

"No final das contas, o TikTok está tentando construir um negócio baseado em música", disse o selo, "sem pagar um valor justo pela música".

A Universal observou que seu acordo existente com o TikTok estava programado para expirar na quarta-feira e o selo disse que revogaria suas licenças —as permissões legais para usar sua músicas— e um acordo não fosse alcançado. O prazo passou, e o TikTok confirmou na quinta-feira que havia começado a remover o acesso ao vasto catálogo de músicas da Universal.

O que é a Universal Music?

A Universal é a maior das três principais conglomerados de música —os outros são Sony e Warner— que têm acordos com milhares de estrelas da música para lançar suas músicas. Além de Swift e Drake, os maiores nomes de suas gravadoras incluem Olivia Rodrigo, Morgan Wallen, Nicki Minaj, Billie Eilish, Noah Kahan, Post Malone e Lorde, e ela tem acordos com gigantes do K-pop como Stray Kids e NewJeans.

As gravadoras da empresa incluem Interscope, Geffen, Island, Def Jam, Capitol, Motown, Blue Note e Republic, e ela também possui uma extensa divisão de publicação de música para compositores.

O CEO da Universal, Lucian Grainge, é um experiente caçador de talentos que, há mais de uma década, tem sido um dos líderes corporativos dominantes da indústria. Na maioria dos anos, ele tende a ficar em primeiro lugar na lista anual "Power 100" da Billboard. Este ano, ele está em segundo lugar —atrás de Swift, com quem Grainge é dito ter um relacionamento de trabalho próximo.

A Universal tem sido agressiva na defesa dos direitos de seus artistas e na busca dos melhores acordos que pode obter; no ano passado, a empresa processou o Triller, outro aplicativo de mídia social, alegando que não havia pago taxas de licenciamento. Recentemente, Grainge tem sido enfático sobre a necessidade de controles e padrões da indústria em relação ao uso de inteligência artificial na música.

Como funcionarão as remoções?

Quando a indústria da música teve problemas no passado com plataformas de streaming como o Spotify, ela teve a capacidade —teoricamente, de qualquer maneira; sempre é complicado— de simplesmente retirar seu conteúdo. Foi o que aconteceu quando a Warner Music brigou com o YouTube por nove meses em 2008 e 2009.

Mas o TikTok é diferente. No aplicativo, os usuários carregam seus próprios videoclipes e podem usar uma biblioteca de áudio —grande parte fornecida por gravadoras como a Universal— para adicionar sons de fundo. Artistas e gravadoras também adicionam seu próprio conteúdo.

Para cumprir as retiradas da Universal, o TikTok removeu as músicas da empresa de sua biblioteca de música, o que tornou essas músicas indisponíveis para novos clipes.

Para vídeos antigos que já tinham música da Universal, o TikTok começou a "silenciar" os clipes na quinta-feira —excluindo completamente o áudio, deixando vídeos silenciosos. Isso aconteceu com vídeos de celebridades como Kylie Jenner e Dwayne Johnson (também conhecido como The Rock), bem como em inúmeros outros; muitos incluíam notas explicativas como "Este som não está disponível".

Nas páginas de perfil oficial de artistas como Swift, as seções que normalmente continham dezenas de músicas para os usuários apresentarem ficaram em grande parte vazias. (Em alguns casos, trechos breves ou mixagens geradas pelo usuário permaneceram.)

Espera-se que o processo completo de remoção leve pelo menos vários dias. Um representante do TikTok não informou na quinta-feira quantos vídeos seriam afetados pela retirada da Universal, mas poderia ser concebivelmente milhões.

Por que isso está acontecendo?

De certa forma, este é um exemplo de um conflito que se repetiu várias vezes no setor de mídia ao longo das últimas décadas, no qual as inovações das empresas de tecnologia —e, às vezes, a criatividade dos usuários que burlam as regras se chocam com as demandas da indústria musical por controle e compensação justa.

Essa tensão tem sido uma força motriz na indústria musical, desde o Napster e o YouTube até o Pandora e, agora, o TikTok.

As preocupações da Universal são reais e refletem alguns dos desafios mais urgentes no negócio da música hoje: a necessidade dos artistas de ganhar a vida decentemente, os parâmetros dos contratos de licenciamento modernos, o papel da inteligência artificial.

E nos últimos anos, as empresas de música começaram a se adaptar à realidade de que a atenção dos fãs de música não está apenas focada em plataformas de streaming tipo jukebox, como o Spotify ou o Apple Music, mas também em uma variedade de plataformas sociais, como o TikTok, onde a música pode ser apenas uma atração.

Para o TikTok, assim como qualquer empresa de mídia social, a questão pode envolver até que ponto está disposto a ceder a qualquer parceiro de conteúdo. Por mais importante que a música seja no TikTok —a empresa já disse no passado que "a música está no coração da experiência do TikTok" - ela não representa a totalidade da experiência no aplicativo; como qualquer usuário do TikTok sabe, uma música pode ser apenas o plano de fundo sonoro de um tutorial de maquiagem ou um guia de encanamento.

Como isso pode afetar os músicos?

Isso é uma consideração importante para a Universal, que diz estar buscando um acordo melhor para seus artistas. Ao mesmo tempo, quanto mais a disputa se arrasta, mais pode prejudicar os artistas, pelo menos a curto prazo. O TikTok é uma plataforma de promoção vital, e uma geração de fãs jovens agora depende do aplicativo para descobrir músicas, antigas e novas.

Alguns dos momentos mais importantes da música nos últimos anos aconteceram no TikTok, desde o sucesso de "Old Town Road" de Lil Nas X e "Drivers License" de Olivia Rodrigo até a volta de "Dreams" do Fleetwood Mac. Para muitos artistas hoje, estar ausente do TikTok seria como Madonna ter um vídeo desaparecido da MTV nos anos 1980.

Ao mesmo tempo, porém, os artistas estão cientes da necessidade de obter acordos melhores para sua música e das baixas taxas que enfrentam em todo o cenário de streaming. Fale com um artista por dois minutos sobre o negócio e ele lhe dirá que deveria ganhar mais dinheiro com streaming. Eles simplesmente não querem sacrificar a promoção ou a conexão com os fãs no processo.

O que acontece agora?

Aguardamos para ver quem cede primeiro.

O elenco de estrelas da Universal lhe dá vantagem, e perder o acesso a uma biblioteca de milhares das músicas mais populares do mundo não é bom para o TikTok. Aplicativos com componente musical dependem de seus acordos de licenciamento com empresas de entretenimento, e os usuários esperam ter uma ampla seleção.

Por outro lado, o TikTok tem acordos de licenciamento com muitas outras empresas de música, e os usuários logo podem perceber que, se perderem o acesso a uma música da Lady Gaga, podem escolher uma da Dua Lipa (uma artista da Warner), por exemplo.

No entanto, o maior poder pode residir nos artistas da Universal, especialmente aqueles que têm músicas novas para promover; se eles sentirem que o conflito está começando a prejudicá-los mais do que um novo acordo poderia ajudar, eles farão isso saber.