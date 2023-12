Nicki Minaj proíbe lançamento de música em parceria com Kanye West

São Paulo

Nicki Minaj proibiu o lançamento de "New Body", uma música em parceria com o rapper Kanye West. A proibição causou o adiamento do novo álbum do rapper, intitulado "Vultures".

O trabalho deveria ter sido lançado nesta sexta-feira (15), quando West mandou uma mensagem para Minaj nas mídias sociais dizendo: "Posso ligar para você para falar sobre a liberação de 'New Body?'".

Kanye West durante evento em Los Angeles, em 2020 - Jean-Baptiste Lacroix /AFP

Logo depois, a cantora foi ao Instagram esclarecer o imbróglio em torno da música. "Em relação a Kanye: esse trem já saiu da estação, ok? Não quero desrespeitá-lo de forma alguma. Acabei de lançar um álbum totalmente novo. Por que eu lançaria uma música que já foi lançada há três anos? Vamos lá, pessoal".

"New Body" é uma música de 2018 que deveria ter feito parte do álbum "Yandhi". No entanto, o disco acabou sendo engavetado. Em seguida, a canção foi regravada para o álbum gospel "Jesus Is King", lançado pelo rapper em 2019. Apesar disso, a nova versão nunca foi liberada.

Minaj reclamou em 2019, dizendo que precisou escrever três versos diferentes para a colaboração. Desde então, ela descreve a música como um "hit que se perdeu".

West tem chamado atenção nos últimos tempos por sua postura errática e por comentários antissemitas.

Na sexta-feira (15), em um discurso desequilibrado, em Las Vegas, o rapper atacou os judeus, se comparou a Adolf Hitler e a Jesus Cristo e criticou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na transmissão no Instagram feita pela usuária YesJulz, o rapper ainda diz que a indústria farmacêutica fez dele o rosto da bipolaridade para lucrar com a venda de medicamentos.

"Eu ainda mantenho alguns judeus perto de mim. Como empresários? Não. Só deixo fazerem minhas joias", disse ele, num discurso de ódio contra os judeus, que durou quase dez minutos. "Quem faz os hospitais? São os —sionistas. É o que eu estou tentando contar para vocês. Jesus Cristo, Hitler, Ye [seu pseudônimo] —patrocinem isso."