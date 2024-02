Funcionários do Festival de Berlim criticam postura da organização sobre Gaza

São Paulo

Um grupo de funcionários do Festival Internacional de Cinema de Berlim publicou uma carta aberta, demandando um cessar-fogo em Gaza e pedindo que a liderança adote uma "posição institucional mais firme" diante do que a declaração chama de "atual ataque à vida palestina".

A carta, que foi publicada no Instagram na noite de segunda, trazia um link para um formulário a ser assinado por interessados. Era uma resposta a uma declaração dada pelo festival em 19 de janeiro sobre o conflito entre Israel e Hamas.

Troféus do Festival de Cinema de Berlim - Reuters

"Nossas condolências vão para todas as vítimas das crises humanitárias no Oriente Médio e em outros lugares", disseram os codiretores Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian, acrescentando que "mantemos uma posição firme contra todas as formas de discriminação e estamos comprometidos com a compreensão intercultural".

"Estamos dolorosamente cientes da dinâmica insuportável da inércia institucional no setor cultural na Alemanha e reconhecemos as atuais limitações impostas à liberdade de expressão. Queremos manter o festival e a nós mesmos num padrão mais elevado", diz o documento.

"Uma plataforma internacional como a Berlinale e nós, em nossos papéis como programadores, consultores, moderadores, facilitadores e mantenedores de espaços, ao lado de outros trabalhadores da Berlinale, podemos e devemos expressar nossa discordância com o atual ataque à vida palestina. Nós nos unimos a um movimento global de solidariedade para exigir um cessar-fogo imediato e pedir a libertação de todos os reféns."

Até agora, a carta foi assinada por 30 trabalhadores do festival, incluindo membros do comitê de seleção de suas várias seções, moderadores e responsáveis pelo contato com os convidados.

A carta afirma reconhecer que têm havido "tentativas isoladas e mínimas de criar espaços para o diálogo", mas complementa dizendo esperar que o programa do festival deste ano tivesse se envolvido "de forma mais ativa e discursiva com a urgência e a realidade do momento".

"Em vez disso, testemunhamos a ausência de iniciativas que convidem profissionais ou público para um espaço dedicado de discussão estruturado de maneira a permitir um encontro prolongado entre todos", escreve.

A Berlinale está promovendo um evento chamado TinyHouse durante o festival, onde os visitantes podem "ter um diálogo aberto sobre a guerra em Israel e Gaza", de acordo com o programa. O festival ocorre de 15 a 25 de fevereiro, e o TinyHouse estará aberto de 17 a 19 de fevereiro.