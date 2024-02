Globo transmite o desfile das escolas de samba de São Paulo; saiba o horário

São Paulo

A emissora transmite ao vivo a primeira noite do desfile das escolas de samba de São Paulo, diretamente do Sambódromo do Anhembi. Apresentação de Alex Escobar, Karine Alves e Milton Cunha, com comentários de Ailton Graça e Alemão do Cavaco.

Desfile da Águia de Ouro no Anhembi, em 2023 - Zanone Fraissat/Folhapress

A segunda noite vai ao ar no sábado (10). No domingo (11) e na segunda (12) é a vez das escolas cariocas, com os mesmos apresentadores e comentários de Leonardo Bruno e Pretinho da Serrinha.

Globo, 23h15, livre

E Depois?

Um ano depois de presenciar o assassinato de um membro de sua família, um motorista de aplicativo pega uma passageira que o obriga a confrontar esse passado doloroso. David Oyelowo estrela o filme de Misan Harriman, que está entre os indicados ao Oscar de melhor curta-metragem.

Netflix, 18 anos

Tokyo Vice

Já está disponível na plataforma a terceira temporada da série em que Ansel Elgort faz um jornalista americano que mergulha no violento submundo de Tóquio no final da década de 1990.

HBO Max, 16 anos

Especial Ação nas Águas

Maratona com "Medo Profundo – O Segundo Ataque" (15h, 14 anos), "Ameaça a Bordo" (16h35, 14 anos), "Mistério em Alto-Mar" (18h20, 14 anos), "Mar em Chamas" (20h05, 12 anos) e "Battleship – A Batalha dos Mares" (22h, 10 anos).

Telecine Action, a partir de 15h

Band Folia

Zeca Camargo, Juliana Guimarães, Betinho e Pâmela Lucciola comandam o camarote Planeta Band em Salvador. A emissora também transmite flashes do carnaval do Recife e, à partir da 1h, exibe a primeira noite dos desfiles das escolas de samba da Série Ouro do Rio de Janeiro.

Band, 23h, livre

Ladrão de Diamantes

Um casal de ladrões de joias se aposenta numa ilha tropical. Mas logo descobrem que há um diamante valioso nas redondezas, e também um agente do FBI de olho neles. Com Pierce Brosnan, Salma Hayek e Woody Harrelson.

SBT, 23h15, 12 anos