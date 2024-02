Disney anuncia sequência de 'Moana' para novembro após cancelar série derivada

A Disney anunciou nesta quarta-feira (7) a continuação de "Moana - Um Mar de Aventuras", animação de 2016 que foi um dos grandes sucessos do estúdio. O longa chega ainda este ano aos cinemas, tendo sido confirmado para 27 de novembro pelo CEO Bob Iger.

A produção é mais um projeto baseado no filme a sair do papel na Disney. Além da sequência, já está em desenvolvimento uma versão live-action, com atores de carne e osso, incluindo Dwayne "The Rock" Johnson, que fez parte do elenco de dublagem do original.

Cena do filme 'Moana - Um Mar de Aventuras', da Disney - Divulgação

O filme "Moana 2" na verdade foi desenvolvido como uma série de televisão para o Disney+, mas acabou sendo reconfigurado pelo estúdio. Segundo o CEO, o resultado inicial impressionou os executivos, que decidiram pelo lançamento nos cinemas.

Por isso mesmo, o projeto conta com algumas mudanças na equipe criativa. Além de um novo diretor, Dave Derrick Jr., o filme terá música composta por Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa'i e Mark Mancina, quarteto que substitui Lin-Manuel Miranda, que é conhecido por criar o musical "Hamilton", um dos maiores sucessos da Broadway.

Ainda não se sabe se o elenco de vozes do original retorna para o novo filme. "Moana 2" está previsto para abrir uma sequência de lançamentos de continuações de animações da Disney no cinema, que inclui ainda "Zootopia 2", previsto para novembro de 2025, e "Frozen 3", marcado para 2026.