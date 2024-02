Inácio Araujo, crítico da Folha, abre inscrições para curso de história do cinema

São Paulo

São Paulo Crítico de cinema da Folha, Inácio Araujo abre as incrições para o seu curso dedicado à sétima arte, Cinema, História e Linguagem.

Cena do filme 'Cidade dos Sonhos', de David Lynch - Divulgação

As aulas começam no dia 4 de março e acontecem às segundas, das 20h às 22h30, pelo Zoom, e traça um panorama geral da história do cinema. O curso mapeia desde o surgimento das primeiras câmeras, no início do século 20, até o presente, passando pelas transformações da narrativa.

No primeiro semestre, o curso explora o cinema de nomes como Orson Welles, Glauber Rocha e David Lynch.

Interessados podem obter o curso por R$ 340 ao mês. Dúvidas podem ser sanadas pelo email cinegrafia@uol.com.br.