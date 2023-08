Caetano Veloso muda de palco no Doce Maravilha por causa de chuva e ventania

São Paulo

Público e artistas presentes no festival Doce Maravilha, que acontece neste fim de semana na Marina Glória, no Rio de Janeiro, sofreram com a ventania e a chuva que atingiu a cidade.

No dia que encerra o festival, a chuva fez com que a principal apresentação prevista para o evento —a de Caetano Veloso revisitando seu idolatrado "Transa", que completa cinco décadas— trocasse de horário e fosse transferida para um palco menor, o Farm Mangolab, que é mais protegido da chuva.

Caetano Veloso em show no Uruguai - Pablo Porciuncula/AFP

Antes de o festival confirmar a apresentação, o público e a própria equipe do cantor estavam sem saber se o show aconteceria. "Estamos no local do evento desde cedo acompanhando a situação e tentando resolver tudo da melhor forma possível, prezando pela saúde e segurança de Caetano Veloso, dos músicos e equipe técnica envolvida no show."

Ao longo deste domingo, 13, a água não deu trégua e persistiu ao longo de todo o festival, desde a apresentação de Michael Sullivan, que pôs o público que chegou cedo para dançar com hits que compôs para Xuxa e Tim Maia, até a de Marcelo D2, que cantou seu clássico de 2003 "À Procura da Batida Perfeita" sob uma chuva insistente.

No sábado, 12, o problema foram os ventos fortes do início da tarde, que causaram estragos na cenografia e jogaram areia sobre um dos palcos, o que provocou um pequeno atraso na programação para que fosse feita a limpeza.

O atraso foi minimizado com a troca de horário do show do Los Sebozos Postizos, projeto de músicos da Nação Zumbi tocando Jorge Ben Jor. Eles abriram o sábado às 16h35. Maria Gadú, originalmente programada como primeira atração, começou sua apresentação às 17h20. Gil e BaianaSystem encerraram a noite pouco antes de 1h.