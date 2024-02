Seul | The New York Times



Lee Hoyang, um prolífico produtor e compositor de música pop sul-coreana, conhecido profissionalmente como Shinsadong Tiger e que ajudou a criar alguns dos maiores sucessos do k-pop dos anos 2010, morreu em Seul, na Coreia do Sul, na sexta-feira. Ele tinha 40 anos.

Lee Hoyang, produtor e compositor de k-pop, conhecido como Shinsadong Tiger - Reprodução

Sua agência confirmou sua morte em um comunicado. Não mencionou a causa da morte, mas disse que um funeral privado estava sendo realizado em Seul.

A agência, TR Entertainment, não respondeu não respondeu ao contato do The New York Times por email. Um detetive da polícia em Seul também confirmou a morte de Lee, mas não divulgou mais detalhes.

Lee era frequentemente creditado por moldar o estilo musical que definiu o k-pop no início dos anos 2010: cativante, animado e repetitivo. Ele produziu muitas músicas de sucesso comercial ao longo da década, principalmente para artistas mulheres jovens. Entre os sucessos estavam "Roly-Poly" e "Bo Peep Bo Peep", ambos do T-ara; "NoNoNo" do Apink; e "Bubble Pop!" de HyunA.

"Ele criou um estilo k-pop emocionante, funky e baseado em batidas que continua sendo repetido uma e outra vez", diz Do Heon Kim, crítico de música pop na Coreia do Sul. "Não há lugar onde sua influência não tenha sido sentida."

Lee nasceu em 3 de junho de 1983, em Pohang, uma cidade na costa sudeste da Coreia do Sul. Sem educação musical formal, ele se envolveu com música desde o ensino médio, quando tocava em uma banda e remixava músicas com seus amigos, disse em uma entrevista em 2011.

Ele estreou como compositor em 2004, quando produziu uma música chamada "Man and Woman" para a banda de pop sul-coreana Jadu, disse ele. A música, que tinha um pulso de bossa nova brasileira, foi lançada em 2005.

A carreira de Lee sofreu um declínio no final dos anos 2010, à medida que sua música passou a ser cada vez mais considerada repetitiva e ele enfrentou acusações de plágio, que ele negou, disse Kim. O compositor concentrou mais energia na produção e ajudou a formar os grupos de garotas EXID, que estreou em 2012, e Tri.be, que estreou em 2021.