'Vidas Passadas' leva prêmio de melhor filme no Spirit Awards 2024; veja lista

São Paulo

O Spirit Awards aconteceu neste domingo (25), reunindo produções independentes e talentos da televisão e do cinema. Quem levou o prêmio de melhor filme foi "Vidas Passadas", de Celine Song, que também ganhou o prêmio de melhor direção.

Greta Lee e Teo Yoo no filme "Vidas Passadas", de Celine Song - Divulgação

O filme concorria com longas como "American Fiction"—sem data de lançamento no Brasil—, que levou o prêmio de melhor roteiro, enquanto Jeffrey Wright venceu o de melhor atuação. "Four Daughters" foi laureado como melhor documentário.

Da’Vine Joy Randolph ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por seu papel em "Os Rejeitados", repetindo a vitória na noite passada no SAG Awards. Dominic Sessa, que atuou no mesmo filme, recebeu o prêmio de melhor ator revelação.

Na área da TV, "Treta" foi nomeada melhor nova série roteirizada e Ali Wong ganhou o melhor atuação principal por seu papel no a série.

Além dos tradicionais prêmios de melhor filme e melhor diretor, a premiação também apresenta outras honrarias, como a de melhor primeiro roteiro e Prêmio John Cassavetes (melhor longa-metragem abaixo de US$ 1.000.000).

Veja a lista com os vencedores em destaque.

Categorias de filmes

MELHOR FILME

"Todos Nós Desconhecidos", de Andrew Haigh



"American Fiction", de Cord Jefferson



"Segredos de Um Escândalo", de Todd Haynes



"Passagens", de Ira Sachs



"Vidas Passadas", de Celine Song



MELHOR PRIMEIRO FILME



"All Dirt Roads Taste of Salt", de Raven Jackson



"Chronicles of a Wandering Saint", de Tomás Gómez Bustillo



"Earth Mama", de Savanah Leaf

Producers: Sam Bisbee, Shirley O’Connor, Medb Riordan, Cody Ryder



"A Thousand and One", de A.V. Rockwell



"Upon Entry", de Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez

PRÊMIO JOHN CASSAVETES

"The Artifice Girl", de Franklin Ritch

"Cadejo Blanco", de Justin Lerner

"Fremont", de Babak Jalali

"Rotting in the Sun", de Sebastián Silva

"The Unknown Country", de Morrisa Maltz

MELHOR DIRETOR

Andrew Haigh, "Todos Nós Desconhecidos"

Todd Haynes, "Segredos de Um Escândalo"

William Oldroyd, "Eileen"

Ira Sachs, "Passagens"

Celine Song, "Vidas Passadas"

MELHOR ROTEIRO

David Hemingson, "Os Rejeitados"

Cord Jefferson, "American Fiction"

Laura Moss e Brendan J. O’Brien, "Birth/Rebirth"

Emma Seligman e Rachel Sennott, "Clube da Luta para Meninas"

Celine Song, "Vidas Passadas"

MELHOR PRIMEIRO ROTEIRO

"Segredos de Um Escândalo"

"Theater Camp"

"Chronicles of a Wandering Saint"

"A Dança dos Pássaros"

"Upon Entry"

MELHOR ATOR

Jessica Chastain, "Memory"

Greta Lee, "Vidas Passadas"

Trace Lysette, "Monica"

Natalie Portman, "Segredos de Um Escândalo"

Judy Reyes, "Birth/Rebirth"

Franz Rogowski, "Passagens"

Andrew Scott, "Todos Nós Desconhecidos"

Teyana Taylor, "A Thousand and One"

Jeffrey Wright, "American Fiction"

Teo Yoo, "Vidas Passadas"

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Erika Alexander, "American Fiction"

Sterling K. Brown, American Fiction

Noah Galvin, "Theater Camp: Um Verão Alucinante"

Anne Hathaway, "Eileen"

Glenn Howerton, "BlackBerry"

Marin Ireland, "Eileen"

Charles Melton, "Segredos de Um Escândalo"

Da’Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"

Catalina Saavedra, "Rotting in the Sun"

Ben Whishaw, "Passagens"

MELHOR ATOR REVELAÇÃO

Marshawn Lynch, "Clube da Luta para Meninas"

Atibon Nazaire, "As Oito Montanhas"

Tia Nomore, "Earth Mama"

Dominic Sessa, "Os Rejeitados"

Anaita Wali Zada, "Fremont"

MELHOR CINEMATOGRAFIA

Katelin Arizmendi, "Monica"

Eigil Bryld, "Os Rejeitados"

Jomo Fray, "All Dirt Roads Taste of Salt"

Pablo Lozano, "Chronicles of a Wandering Saint"

Pat Scola, "We Grown Now"

MELHOR EDIÇÃO

"Rotting in the Sun"

"We Grown Now"

"Como Rebentar um Oleoduto"

"Theater Camp: Um Verão Alucinante"

"Upon Entry"

MELHOR DOCUMENTÁRIO

"Bye Bye Tiberias"

"Four Daughters"



"Going to Mars: The Nikki Giovanni Project"



"Kokomo City"



"The Mother of All Lies"

MELHOR FILME INTERNACIONAL

"Anatomia de uma Queda", de Justine Triet



"Godland", de Hlynur Pálmason

"Mami Wata", de C.J. ‘Fiery’ Obasi



"Tótem", de Lila Avilés



"Zona de Interesse", de Jonathan Glazer

Categorias de televisão

MELHOR SÉRIE DOCUMENTAL

"Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court"



"Querida Mamãe"



"Murder in Big Horn"



"Juventude Roubada: Por Dentro da Seita Universitária"



"Wrestlers"

MELHOR NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA



"Treta", de Lee Sung Jin



"Dreaming Whilst Black", de Adjani Salmon



"Sou de Virgem", de Boots Riley

"Jury Duty", de Lee Eisenberg, Gene Stupnitsky

"Slip", Zoe Lister-Jones

MELHOR ATUAÇÃO EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA

Emma Corrin, "Assassinato no Fim do Mundo"

Dominique Fishback, "Enxame"

Betty Gilpin, "Mrs. Davis"

Jharrel Jerome, "Sou de Virgem"

Zoe Lister-Jones, "Slip"

Bel Powley, "A Small Light"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Ramón Rodríguez, "Will Trent: Agente Especial"

Ali Wong, "Treta"

Steven Yeun, "Treta"

MELHOR ATUAÇÃO COADJUVANTE EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA

Murray Bartlett, "The Last of Us"

Billie Eilish, "Enxame"

Jack Farthing, "Rain Dogs"

Nick Offerman, "The Last of Us"

Adina Porter, "The Changeling: Sombras de Nova York"

Lewis Pullman, "Uma Questão de Química"

Benny Safdie, "The Curse"

Luke Tennie, "Falando a Real"

Olivia Washington, "Sou de Virgem"

Jessica Williams, "Falando a Real"

MELHOR ATOR REVELAÇÃO EM SÉRIE ROTEIRIZADA

Clark Backo, "The Changeling - Sombras de Nova York"

Aria Mia Loberti, "Toda Luz que Não Podemos Ver"

Adjani Salmon, "Dreaming Whilst Black"

Keivonn Montreal Woodard, "The Last of Us"

Kara Young, "Sou de Virgem"

MELHOR ELENCO EM NOVA SÉRIE ROTEIRIZADA

"Jury Duty"