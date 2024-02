Ivete Sangalo anuncia 'A Festa', turnê que comemora seus 30 anos de carreira

São Paulo

Ivete Sangalo vai percorrer 30 cidades com a turnê "A Festa", que comemora suas três décadas de carreira, anunciou hoje (5) a cantora. O evento dá continuidade ao show celebrativo que a ela apresentou no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 20 de dezembro do ano passado.

Ivete Sangalo levantou a multidão no Festival de Verão Salvador - Lucas Leawry

A turnê vai começar no dia 1º de junho em Manaus, no Amazonas. De lá, vai rodar por outras capitais do norte e do nordeste e, depois, pelo resto do país. Em 21 de dezembro, Ivete vai se apresentar em São Paulo. O Rio de Janeiro só recebe a turnê em 12 de abril de 2025.

As vendas de ingressos para o setor VIP começam amanhã (6), com preços entre R$ 1.500 e R$ 3 mil, pelo site Eventim. Já os ingressos normais custam entre R$ 300 e R$ 690 e estarão à venda também pelo site oficial da turnê, além de pela plataforma.