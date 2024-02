Olivia Rodrigo, na nova turnê, está destemida em fase mais madura da vida

The New York Times

Como estrela pop, Olivia Rodrigo empunha um arsenal bastante incomum de armas. Ela é uma compositora perspicaz e uma cantora desinibida. Ela em grande parte abomina a artificialidade. Ela é modesta, não salaz. Em apenas três anos, ela alcançou algo que se aproxima da fama estratosférica —um álbum de estreia quádruplo de platina e um Grammy de melhor artista revelação— enquanto de alguma forma permaneceu uma underdog.

Mas a arma à qual ela retorna repetidamente é uma palavra de maldição muito pontiaguda e versátil, que ela usou com efeito vívido tanto em seu sucesso de 2020, "Drivers License", o primeiro single de seu álbum de estreia, "Sour", quanto em "Vampire", o single indicado ao Grammy de seu segundo álbum, "Guts", lançado no ano passado. Ela a utiliza em muitos outros lugares também, dando às suas súplicas angustiadas um toque extra de vivacidade. Ela quer deixar claro que sob sua aparência composta, ela está fervendo por dentro.

Olivia Rodrigo no primeiro show de sua turnê na Acrisure Arena, em Palm Desert, no estado americano da Califórnia - OK McCausland/The New York Times

Na sexta-feira à noite na Acrisure Arena em Palm Desert, Califórnia, durante a performance de abertura da Guts World Tour, Rodrigo não se cansava dessa palavra. Ela a usava para enfatizar, para conotar desdém e para demonstrar exasperação. Mas principalmente ela a usava casualmente, no bate-papo entre as músicas, não porque precisasse, mas porque usá-la parecia estar se safando de algo.

Muita da música de Rodrigo - especialmente "Guts", com suas ruminações detalhadas e delirantes sobre a nova fama e seus descontentamentos —é sobre como é agir mal depois de ser dito o quão importante é ser bom. Está situada no ponto em que a liberdade está prestes a ceder ao mau comportamento.

Isso também foi verdadeiro em sua performance, que trouxe a perfeição e a ordem do teatro musical ao pop-punk e às baladas de piano entre as quais suas músicas alternam. Durante uma hora e meia, Rodrigo alternadamente rugia e implorava, pisoteava e desabava. Ela liderou uma multidão reverente de 11.000 pessoas —um salto considerável dos teatros em que ela se apresentou em sua primeira turnê— em cantorias que eram comoventes e barulhentas, mas nunca bagunceiras.

Ao longo do concerto, Rodrigo fez acenos gestuais ao abandono —cantando o primeiro verso de "Get Him Back!" através de um megafone, derrubando o suporte do microfone no final de "All-American Bitch", performando de forma picante para uma câmera espiando de baixo de uma seção transparente do palco em "Obsessed".

Embora tenha uma presença de palco exuberante, ela não é uma estrela pop completa e é melhor por evitar essa armadilha. Rodrigo está em seu terreno mais seguro ao realizar recitações fiéis e sem brilho de suas músicas. Ela abriu a noite com um "Bad Idea Right?" infinitamente enérgico, seguido por "Ballad of a Homeschooled Girl", talvez a declaração de propósito mais verdadeira de seu último álbum, e deixou que as guitarras secas e gemendo dos anos 90 transmitissem ansiedade e melancolia.

Essas músicas enfatizam o desejo de Rodrigo de rock, que é sincero e estudado e reforçado por uma banda impressionantemente estrondosa que lhe emprestou um toque de rudeza. Mas ela seguiu com um trio ainda mais poderoso de repúdios uivantes: "Vampire" seguido de "Traitor" seguido de "Drivers License", uma sequência de baladas lentas que estão entre suas músicas mais revigorantes. (Quase tão comovente foi ouvir três meninas jovens, talvez com 8 anos, gritando suas cabeças para fora com "Traitor" enquanto assistiam ao videoclipe nos fundos de uma van Mercedes Sprinter personalizada no estacionamento antes do show.)

Mas fazer suas músicas parecerem grandiosas não exigiu muito além das próprias músicas. No final de "The Grudge", Rodrigo ficou pontualmente sozinha no pé do palco, um lampejo de auto-suficiência e desafio. (Dançarinos se juntaram a ela para várias músicas, e para algumas, ela dançou com eles de forma desajeitada.) No final da performance, ela cantou um "Happier" ofegante e o casualmente sinistro "Favorite Crime" enquanto estava sentada na borda de um dos tentáculos do palco. E embora estivesse flutuando sobre a multidão em uma lua crescente para "Logical" e "Enough for You", duas de suas músicas mais comoventes, foi o tremor firme em sua voz que emocionou mais, não o espetáculo no ar.

Nos estandes de mercadorias, os vendedores estavam vendendo os acessórios da infância: sacolas de tote em forma de borboleta lavanda, adesivos em forma de estrela que aderem ao seu rosto (para imitar a capa do álbum "Sour") e curativos com frases de efeito de Rodrigo. E no palco, os artistas estavam anunciando o poder da infância: os membros da banda e do grupo de dança de Rodrigo eram todos mulheres, não-binários ou transgêneros.

Rodrigo também fez do apoio às jovens mulheres parte da turnê: Os lucros de cada ingresso vão para sua organização de caridade, Fund 4 Good, e apoiarão "organizações sem fins lucrativos comunitárias que defendem a educação das meninas, apoiam os direitos reprodutivos e previnem a violência de gênero".A abertura foi feita por Chappell Roan, uma cantora sexualmente franca cuja grande voz foi obliterada por seus arranjos. Ela ofereceu um contraste com Rodrigo, que canta sobre sexo em referências indiretas e punchlines, muitas vezes escondidas no meio de um verso. (A partir de abril, as aberturas serão feitas por Remi Wolf, PinkPantheress e, muito promissoramente para os curiosos de diferentes gerações, the Breeders.)

Esse assunto ainda é muito cru para Rodrigo, que nunca se afasta muito de seus fãs mais jovens, ou de seu eu mais jovem. Mas isso pode mudar em breve. Rodrigo completou 21 anos alguns dias antes deste show, talvez a linha divisória final publicamente reconhecida entre juventude e idade adulta. Ela não deixou passar sem comentar.

"Fui ao posto de gasolina outro dia e comprei um maço de cigarros", disse ela, sentada ao piano depois de "Drivers License", em um momento que ameaçava ser o único de verdadeira má conduta da noite.

Mas então ela confessou: "Prometo que não consumi, mas comprei só porque podia." Ela acrescentou uma palavra de baixo calão para enfatizar? Ela realmente acrescentou.