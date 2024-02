Onde ver 'Dentro', thriller em que ladrão fica preso no imóvel que ia assaltar

São Paulo

Em "Dentro", Willem Dafoe faz Nemo, um habilidoso ladrão de obras de arte que invade uma cobertura luxuosa em Nova York. O apartamento está repleto de quadros e esculturas valiosas, mas também conta com um sofisticado sistema de segurança.

Cena do filme 'Dentro', com Willem Dafoe - Divulgação

Nemo fica trancado no lugar, onde não há nada para comer ou beber e vai se desesperando a medida em que fracassam todas suas tentativas de fuga.

Amazon Prime Video, 16 anos

Luz

Esta é a primeira série brasileira voltada ao público infanto-juvenil produzida pela plataforma. A protagonista é uma garota branca criada numa aldeia da etnia indígena Kaingang.

Perseguida por um inimigo poderoso e disposta a descobrir suas origens, ela se abriga num internato, onde faz aliados. Com Marianna Santos, Celso Frateschi, Marcos

Pasquim e Daniel de Oliveira.

Netflix, 10 anos

As Marvels



A Capitã Marvel, que já havia sido interpretada pela atriz Brie Larson em outros filmes, agora se junta a duas outras mulheres com superpoderes para salvar o universo.

Disney+, 12 anos

Apuração – Escolas de SP

Logo após a exibição de um compacto com os melhores momentos dos desfiles paulistanos (15h05), a emissora transmite ao vivo, diretamente do Sambódromo do Anhembi, a apuração dos votos dos jurados das escolas de samba do Grupo Especial.

Globo, 16h10, livre

Provoca

O convidado é o ex-"Casseta & Planeta" Claudio Manoel. O humorista revela detalhes da última noite de seu colega Bussunda, na Alemanha, na Copa do Mundo de 2006.

Cultura, 22h, 10 anos

Profissão Repórter

O programa celebra 18 anos no ar, e estreia temporada revelando os bastidores do Carnaval. Caco Barcellos e sua equipe conversam com profissionais das escolas do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro. Também são mostrados os preparativos para os desfiles de grandes blocos e trios elétricos em São Paulo e no Recife.

Globo, 0h, livre