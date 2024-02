Onde ver 'Flamin' Hot', filme que disputa o Oscar de canção para Becky G

São Paulo

Richard Montañez era faxineiro de uma fábrica da Frito-Lay quando teve a ideia de cobrir salgadinhos Cheetos com pimenta. Ele levou a sugestão para o principal executivo da fábrica e foi muito criticado pelos colegas, mas a ideia vingou e o petisco virou um fenômeno.

Cena do filme 'Flamin' Hot', de Eva Longoria - Divulgação

A fábula sobre o carismático sujeito que veio do nada e conquistou o mundo corporativo, "Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História" foi dirigida por Eva Longoria e tem a canção "The Fire Inside", de Diane Warren, que está na disputa do Oscar.

Disney+ e Star+, 14 anos

Largados e Pelados Brasil

Na terceira temporada de peladões, o grupo de brasileiros enfrenta clima hostil, predadores, fome e sede no Gran Chaco, uma planície de floresta e selva no norte da Argentina, que tem dias muito quentes e noites frias. Quatro episódios estão disponíveis na plataforma, e dois episódios chegam ao canal Discovery no dia 3 de março, às 20h30.

Max, 14 anos

Rainha Vermelha

Antonia Scott é a pessoa mais inteligente do mundo, o que lhe permitiu integrar a organização Rainha Vermelha, um projeto policial secreto e experimental. Série de ação ambientada em Madri.

Amazon, 14 anos

Brasil na Pista, O Filme

Pilotos brasileiros de Fórmula 1, como Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Felipe Massa e Rubens Barrichello, revelam alegrias, tristezas, polêmicas e conquistas na mais importante categoria do automobilismo.

Canal Brasil, 17h05, 12 anos

A Rainha da Cocaína

Griselda Blanco é a narcotraficante colombiana mais famosa no mundo das drogas desde os anos 1980. Uma de suas estratégias era a de usar belas mulheres para contrabandear cocaína para os Estados Unidos. Catherine Zeta-Jones interpreta a personagem.

Lifetime, 21h15, 16 anos

The Noite com Danilo Gentili

O cantor e compositor baiano Leo Santana, com os dois metros der altura que lhe renderam o apelido de Gigante, volta ao programa para conversar sobre os 16 shows que fez em três estados Carnaval.

SBT, 0h45, 12 anos