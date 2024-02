Onde ver 'MC Daleste: Mataram o Pobre Louco', sobre morte de funkeiro

São Paulo

O funkeiro Daniel Pellegrini, uma lenda nas periferias do Brasil, foi assassinado no palco em um show em Campinas, interior de São Paulo, em julho de 2013. O crime continua impune até hoje.

O funkeiro MC Daleste - Facebook

A série documental "MC Daleste – Mataram o Pobre Louco" se aprofunda na investigação do crime, revela detalhes do fim trágico do cantor e percorre a trajetória do funk ostentação em São Paulo, com depoimentos exclusivos de testemunhas, da família e de artistas.

Globoplay, 14 anos

F1 - Dirigir para Viver

A preparação dos pilotos e das equipes na briga pelo Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2023 da FIA. A série tem imagens e entrevistas inéditas com os maiores nomes do esporte.

Netflix, 12 anos

A Lista de Beijos

A jovem Camille entra em crise quando seu crush Dylan espalha rumores que ela beija mal. Para provar que ele está errado, ela resolve beijar os garotos populares da escola.

HBO Pop, 20h25, 12 anos

Matches

Um grupo de amigos sem sorte no amor se aventura no aplicativo de namoro Matches. Como consequência, ganham complicações afetivas, dates ruins e desastres amorosos.

Warner Channel, 22h55, e HBO Max, 14 anos

Poseidon

Na noite de ano novo, o transatlântico Poseidon é atingido por uma onda gigantesca que o faz virar de cabeça para baixo. O que era para ser um passeio festivo se transforma em uma luta pela sobrevivência.

SBT, 23h15, 12 anos

Histórias da Gente Brasileira

Docussérie apresentada pela historiadora Mary del Priore que vai além da historiografia oficial do Brasil. O primeiro episódio dá protagonismo aos indígenas e confronta as noções de "descobrimento".

Curta!, 23h30, livre

Diálogos com Mario Sérgio Conti

Os perigos da dengue é um dos temas que o jornalista e colunista da Folha debate com David Uip, médico infectologista e Secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento da Saúde de São Paulo.

GloboNews, 23h30, livre