Onde ver o desfile das escolas de samba campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro

São Paulo

O Desfile das Campeãs do Carnaval será transmitido ao vivo na TV, direto do Sambódromo no Rio de Janeiro. Com Milton Cunha, Alex Escobar e Karine Alves na avenida e os comentaristas Leonardo Bruno e Lucinha Nobre no estúdio de vidro na praça da Apoteose.

Carro alegórico da Viradouro, que venceu o Carnaval do Rio de Janeiro este ano - Pablo Porciuncula/AFP

A Globo também exibe o show de abertura que antecede o desfile logo após o BBB.

Multishow e Globoplay, 21h30, livre

The Space Race: Os Primeiros Astronautas Negros

Engenheiros, pilotos e cientistas afro-americanos que se tornaram astronautas oferecem nova perspectiva para a era espacial neste documentário que conta a história pouco conhecida da corrida para levar o primeiro homem negro até o espaço.

Disney+, livre

Life & Beth

Comédia dramática semiautobiográfica escrita e estrelada por Amy Schumer. Na nova temporada, Beth se casa com John, papel de Michael Cera, que descobre estar no espectro autista, e tem uma gravidez "geriátrica". No elenco, Jennifer Coolidge e Amy Sedaris.

Star+, 16 anos

Winter, O Golfinho 2

Winter sobreviveu graças a uma prótese de cauda, mas agora ele tem de lutar para não ser transferido para outro aquário. De acordo com as regras locais, nenhum golfinho pode permanecer sozinho no tanque, precisando do contato com outros golfinhos.

SBT, 15h30, livre

Roberto Carlos Especial

O show foi gravado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1977 para 12 mil pessoas e teve canções de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Elvis Presley e Tom Jobim. No especial, Roberto convidou ainda Garrincha, Pelé e Rivelino.

Canal Viva, 16h15, livre

Ruby Marinho: Monstro Adolescente

Ruby é uma adolescente tímida que descobre estar destinada a seguir os passos de sua avó, uma kraken de linhagem real. Ruby vai ter de lidar com novas responsabilidades ao mesmo tempo que enfrenta as mudanças da adolescência. Animação da DreamWorks.

Telecine Premium, 22h, e Amazon Prime Video, livre