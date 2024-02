Christian Dior supera Coco Chanel em série de autor de 'Bloodline' no streaming

São Paulo

"The New Look" conta a história de como Christian Dior superou Coco Chanel na moda moderna depois da ocupação nazista de Paris na Segunda Guerra Mundial. A série é escrita por Todd Kessler (o mesmo de "Bloodline"), é inspirada em eventos reais e tem trilha sonora contemporânea, apesar de se passar nos anos 1940.

No elenco, Juliette Binoche, Ben Mendelsohn, Glenn Close, John Malkovich e Maisie Williams.

Apple TV+, 16 anos

Bom dia, Verônica

Protagonizada por Tainá Muller, a série chega à terceira e última temporada, agora com a participação de Rodrigo Santoro, que faz um criador de cavalos milionário, e Maitê Proença, que interpreta sua mãe. São apenas três episódios, mas com muito suspense e ação.

Netflix, 18 anos

Tá Escrito

Comédia romântica protagonizada por Larissa Manoela, onde ela faz o papel de Alice, uma criadora de conteúdo que ganha um caderno em branco mágico, tornando real qualquer previsão astrológica que estiver escrita.

Larissa Manoela em cena de 'Tá Escrito' - Stella Carvalho 2023/Divulgação

Globoplay, 12 anos

Apuração Globeleza

A emissora transmite ao vivo diretamente do Sambódromo a apuração dos Desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Antes disso, às 15h05 e apenas para o Rio de Janeiro, a Globo mostra um compacto com os melhores momentos dos desfiles de domingo e segunda-feira.

Globo, 16h10, livre

Especial Campanha da Fraternidade

A campanha, que está completando 60 anos, tem como tema este ano a fraternidade e amizade social.

TV Aparecida, 20h30, livre

Carnaval da Sabrina

Sabrina Sato mostra sua rotina antes de desfilar à frente da bateria da Unidos de Vila Isabel no Rio de Janeiro, além dos bastidores do Baile da Vogue no Copacabana Palace. Penúltimo episódio da temporada.

GNT, 22h22, livre