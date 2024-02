Onde ver o Super Bowl, jogo de futebol americano que terá show do cantor Usher

São Paulo

O confronto entre os Kansas City Chiefs e os San Francisco 49ers acontece no Allegiant Stadium em Las Vegas, e decide o vencedor do campeonato de futebol americano.

Na plateia deve estar a cantora Taylor Swift, que namora Travis Kelce, astro dos Chiefs. A partida começa às 20h30. O cantor Usher se apresenta no intervalo, por volta das 22 horas.

Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs - Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

Rede TV!, 19h30, e Star+ e ESPN, 20h, livre

Raël: O Profeta Alienígena

Esta minissérie documental francesa conta, em quatro episódios, como o jornalista esportivo Claude Vorilhon, depois de supostos encontros com OVNIs, adotou o pseudônimo de Raël para líderar uma controversa seita que cultua os extraterrestres.

Netflix, 16 anos

Sexy Beast

A amizade entre dois ladrões profissionais sofre um abalo quando um deles se envolve com uma atriz pornô. Os acontecimentos desta série policial britânica precedem os do filme do mesmo nome, lançado em 2000. Um novo episódio toda quinta; cinco já estão disponíveis.

Paramount+, 18 anos

Allah-la-ô, o Statham Chegou

O canal exibe, sem intervalos, seis filmes de ação com Jason Statham: "Blitz" (16h20, 16 anos), "Rogue, o Assassino" (17h50, 16 anos), "O Código" (19h35, 16 anos), "Infiltrado" (21h, 16 anos), "Assassino a Preço Fixo 2: A Ressurreição" (22h55, 14 anos) e "Adrenalina" (0h30, 16 anos). A maratona é reprisada na t erça (13), a partir de 13h10.

Megapix, a partir de 16h20

Domingão com Huck

Preta Gil é a convidada da estreia do quadro "Quem Vem para Cantar?". A cantora faz um dueto com alguém que ela não sabe quem é e que está do outro lado de uma parede. Antes do número, Huck dá algumas pistas sobre a identidade da pessoa misteriosa, mas a revelação só se dá só no meio do dueto.

Globo, 17h30, livre

Infantaria

Exibido no Festival de Berlim de 2023, o curta de Laís Santo Araújo mostra mãe, filho e filha preparando uma festa de aniversário, cada um deles com suas próprias angústias.

Canal Brasil, 21h10, 14 anos