Onde ver 'Xógum', série épica que se passa no Japão feudal dos samurais

São Paulo

Um marinheiro inglês, John Blackthorne, sobrevive a um naufrágio na costa do Japão em 1600, quando o país está na iminência de uma guerra civil. Ele vai trabalhar para o lorde Toranaga, um senhor feudal que está em conflito com rivais políticos e que acaba se apaixonando por sua tradutora e adotando os costumes dos samurais.

Cena da série 'Xógum: A Gloriosa Saga do Japão' - Divulgação

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" é um drama histórico baseado no best-seller de James Clavell. Dois episódios disponíveis na estreia. Depois, um por semana.

Disney+ e Star+, 16 anos

The Greatest Love Story Never Told

Jennifer Lopez lançou um filme e um álbum no último dia 16. Este é o documentário sobre como os projetos se tornaram realidade. O diretor Jason Berg diz que o filme "mostra um retrato vulnerável de uma mulher icônica que arriscou tudo para aceitar o amor".

Amazon Prime Video, 14 anos

Franjinha e Milena em Busca da Ciência

A HBO Max vira Max com vasto catálogo. A única estreia por enquanto é uma série infantil com personagens da "Turma da Mônica". Franjinha, Milena e o cãozinho Bidu usam a ciência para responder às suas dúvidas.

Max, livre

Até que a Sorte nos Separe

Um casal ganha na Mega-Sena e vive 15 anos de ostentação, mas o dinheiro acaba. Comédia inspirada no best-seller de Gustavo Cerbasi sobre planejamento financeiro, "Casais Inteligentes Enriquecem Juntos".

Globo, 15h25, 12 anos

Um Lugar ao Sol

Um jovem ambicioso se apaixona por uma mulher rica e sofisticada e, para ficar com ela, planeja matar a namorada, com quem trabalha na fábrica do tio. Drama de 1951 premiado com seis estatuetas do Oscar —direção, roteiro adaptado, música, figurino, edição e fotografia.

Telecine Cult, 18h, e Looke, 12 anos

Provoca

Marcelo Tas recebe o humorista Thiago Ventura. Os dois conversam sobre humildade e sobre como Ventura usa sua formação como administrador para organizar as finanças em meio à fama.

TV Cultura, 22h, livre