Pamela Anderson estrela nova campanha da marca de diamantes Pandora

A Pandora, maior joalheria do mundo em quantidade de produtos vendidos, lançará no final deste mês uma coleção feita com diamantes de laboratório. São brincos, anéis e braceletes com diamantes incrustado em prata esterlina e ouro branco ou amarelo 14 quilates.

A cara da nova linha de produtos da marca dinamarquesa é a modelo e atriz Pamela Anderson. A campanha foi clicada em Nova York pelo fotógrafo Mario Sorrenti e pelo diretor Gordon von Steiner.

Os diamantes cultivados em laboratório são idênticos aos extraídos de minas. Eles têm as mesmas características e são classificados pelos mesmos padrões de corte, cor, clareza e quilate. A Pandora só usa ouro e prata reciclados.

A Pandora, que vendeu 103 milhões de peças de joias em 2022, produz joias em duas fábricas na Tailândia e está construindo uma terceira no Vietnã. Rivais como as marcas Monica Vinader e Missoma também anunciaram o uso de prata e ouro 100% reciclados.