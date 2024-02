Por onde anda Tracy Chapman, que brilhou no Grammy e não faz turnês desde 2009

The New York Times

A rara aparição pública de Tracy Chapman na cerimônia do Grammy no último domingo —onde ela praticamente roubou a cena ao cantar sua música de 1988 "Fast Car" com o cantor country Luke Combs— deixou muitos fãs se perguntando por que ela havia se afastado da música por mais de uma década.

A cantora e compositora Tracy Chapman no Grammy - Valerie Macon/AFP

Apesar de algumas apresentações esparsas na televisão e em premiações, Chapman, de 59 anos, tem estado quase completamente ausente do mundo da música nos últimos anos, tendo lançado seu último álbum de estúdio em 2008 e feito sua última turnê em 2009. Desde que surgiu no final dos anos 1980, ela sempre foi conhecida como uma figura reclusa e privada.

"Estar sob os holofotes e sob o olhar do público era, e ainda é, em certa medida, desconfortável para mim", disse ela ao The Irish Times em 2015. "Há algumas maneiras pelas quais tudo o que aconteceu na minha vida me preparou para essa carreira. Mas sou um pouco tímida."

O reconhecimento por sua performance no Grammy —Taylor Swift pôde ser vista cantando junto na plateia— foi um sinal de como Chapman ainda é amada. A versão nota por nota de "Fast Car" de Combs chegou ao segundo lugar na parada de singles pop da Billboard no ano passado, e depois do Grammy, a versão original de Chapman começou a subir na parada de downloads do iTunes.

Depois de seu álbum de estreia, "Tracy Chapman", lançado em 1988 —e que chegou ao primeiro lugar na parada da Billboard— ela lançou mais sete álbuns de estúdio. Seu último, "Our Bright Future", saiu em 2008. Jon Pareles, do The New York Times, descreveu-o como uma coleção de "canções de amor melancólicas" e também como "sua mais recente visão utópica de um mundo sem guerra ou ganância".

O que ela tem feito?

Desde então, suas aparições têm sido poucas e distantes. Ela se apresentou no Kennedy Center Honors em 2012, tocando com o guitarrista de blues Buddy Guy, que foi um dos homenageados naquele ano. Ela apareceu nos últimos shows de David Letterman em 2015, cantando "Stand by Me".

E na véspera das eleições presidenciais em 2020, ela apareceu no "Late Night With Seth Meyers", cantando "Talkin' Bout a Revolution" de seu álbum de estreia; depois das últimas notas, ela se afastou para revelar um cartaz atrás dela dizendo "vote".

No ano passado, quando a versão de Combs de "Fast Car" se tornou um sucesso surpresa, a música ganhou o prêmio de música do ano no Country Music Association Awards, tornando Chapman a primeira compositora negra a ganhar esse prêmio. (Ela não pareceu aceitá-lo.)

Uma vida tranquila em San Francisco

Chapman é tão reservada que muitos moradores de San Francisco ficaram surpresos ao saber depois do Grammy que ela mora em sua cidade. Ela não faz parte da cena socialite nem está envolvida na política, e parece evitar principalmente grandes eventos.

Mas ela ainda pode ser vista pela cidade. O dono de uma livraria onde ela às vezes faz compras postou no X, anteriormente Twitter, depois de sua performance no Grammy que ela era "muito pé no chão na vida real" quando foi vista comprando comida para seu cachorro em uma loja de animais local. (A postagem foi posteriormente excluída.)

Outros a observaram na fila de uma padaria popular. Antes da pandemia, ela atuou como jurada em um programa de bolsas de estudo do ensino médio administrado pelos fundadores do "Beach Blanket Babylon", um cabaré agora extinto.

Lee Houskeeper, um executivo de relações públicas e promotor de música em San Francisco, disse que conheceu Chapman algumas vezes em seu estúdio e espaço de ensaio. Ele disse que ela era muito simpática e que conversaram sobre artistas que ambos conhecem.

Um membro da assembleia estadual, Matt Haney, disse que a viu apenas uma vez, em uma reunião do conselho escolar em 2018, quando ele fazia parte desse conselho. Ela estava lá para apoiar o distrito escolar na nomeação de um teatro em sua propriedade em homenagem a sua amiga Sydney Goldstein. Agora abriga o popular programa City Arts & Lectures de San Francisco.

"Ela não fez alarde por estar lá", lembrou Haney em uma entrevista. "Acho que ela nem subiu ao microfone."

Ela poderia voltar?

A performance no Grammy instantaneamente se tornou um destaque na carreira de Chapman, e poderia muito bem aumentar a demanda por seu retorno à gravação e turnês. Este ano ela também está indicada para o Songwriters Hall of Fame. Se for incluída —uma aposta certa— isso poderia proporcionar outra oportunidade para uma aparição pública.

"Sempre houve demanda para que Tracy Chapman voltasse a se apresentar", disse Rich McLaughlin, diretor de programação da WFUV, uma estação de rádio de Nova York que celebra compositores, em um e-mail. "No entanto, é difícil prever se isso aumentará as chances de ela fazê-lo."

Os fãs de longa data de Chapman podem estar com os dedos cruzados, mas também aprenderam a ter paciência.

"Tracy Chapman é uma artista que segue sua musa, não a demanda do mercado", acrescentou McLaughlin. "Se ela baseasse sua decisão apenas na demanda, ela teria voltado a fazer turnês há anos."