Stênio Garcia recebe diagnóstico de Covid pela terceira vez após gravação

São Paulo

O ator Stênio Garcia, 91, recebeu diagnóstico de Covid-19 após ter participado de uma gravação. A informação foi confirmada, neste domingo (25), por Mari Saade, mulher do artista.

A atriz disse que ele participou de uma filmagem na qual um dos integrantes da equipe estava doente.

Stênio Garcia - Reprodução/Instagram

"Cheguei a perguntar e ele me disse que era alergia e acreditei. Por falta de empatia e respeito à vida de uma pessoa que de humana não tem nada, meu marido apresentou tosse ontem e hoje positivou para a Covid-19", escreveu Saade.

"O grande erro do Stênio foi não se resguardar e dar tudo em vida", postou ela. "Se não fosse minha família, nem plano de saúde ele teria. Como ele tem plano, irá ao hospital e quem gosta dele apenas reze."

No final do ano passado, o ator foi internado em um hospital no Rio de Janeiro após apresentar vômito e diarreia. Em julho, Garcia ficou quase uma semana internado com um quadro grave de infecção generalizada. Ele foi ao médico depois de sentir fortes dores nas pernas.