U2 mostra que amizades de longa data são possíveis dentro de bandas de rock

São Paulo

O grupo irlandês U2 tem muitas características singulares que colocam a banda em lugar único na constelação do rock.

Uma das principais é preservar a mesma formação do quarteto, praticamente 50 anos depois do encontro na escola que disparou a coisa toda. Parece algo simples, mas basta acompanhar a história do gênero para perceber como é difícil manter essa união.

Ilustração de Weberson Santiago para o volume da Coleção Folha Rock Stars sobre a banda U2 - Divulgação

O volume 14 da Coleção Folha Rock Stars, que chega às bancas neste domingo, dia 4, mostra como essa forte amizade atravessou uma trajetória de recordes na indústria fonográfica e no show business.

A discografia do U2 é farta em álbuns sólidos, inovadores, e suas andanças pelos palcos do mundo sempre demonstraram perseverança em inovar no som e no visual em todos os lançamentos.

O jornalista Antônio Carlos Miguel destaca no texto a figura simbólica de Bono, vocalista e autor de todas as letras da banda.

Nascido em 1960, ele representa uma reunião quase impraticável na Irlanda daquela época: seu pai é católico, e sua mãe, protestante. Bono cresceu na efervescência da disputa às vezes violenta entre os seguidores dessas duas religiões em seu país. Esse antagonismo acabou injetando na sua poesia, e no rock, uma preocupação política.

Outro ponto que parece significar muita coisa no U2 é como cada integrante se esforçou para ser um exímio instrumentista. O guitarrista The Edge, o baixista Adam Clayton e o baterista Larry Mullen Jr. são virtuosos, cada um no seu quadrado, e essa base musical parece atravessar os anos a serviço de canções que não são joguetes numa disputa de egos. O U2 realmente é uma banda de amigos abertos à experimentação.

A banda já fez, por exemplo, rock épico no álbum "The Unforgettable Fire" (1984), canções políticas em "Achtung Baby" (1991), experiências pop em "Zooropa" (1993), e um retorno a seu rock originalmente básico em "How to Desmantle an Atomic Bomb" (2004), o disco que chegou à premiação do Grammy indicado a oito categorias e simplesmente ganhou todas.

As turnês megalomaníacas são campos para as experiências visuais do grupo, com palcos seguidamente mais deslumbrantes do que os anteriores.

O que não muda, claro, é o repertório fortíssimo. O U2 não grava canções, a banda cria hinos para serem cantados bem alto: "Sunday Bloody Sunday", "Pride (in the Name of Love)", "With or Without You", "Where the Streets Have No Name", "One", "Beautiful Day"... São muitos, é só escolher.

