Karmo faz exposição com artes carnavalescas feitas para o bar Ó do Borogodó

A partir de 6 de fevereiro, a Casa Rubra, espaço de arte em Pinheiros, recebe a exposição Imenso Fevereiro, do ilustrador e artista gráfico Karmo. A mostra faz uma retrospectiva das artes utilizadas desde 2016 na divulgação do Carnaval do Bloco do Ó, criado pelo bar Ó do Borogodó, que fica no mesmo bairro.

'Alerquim Duvidoso', de Karmo - Divulgação

As obras de Karmo retratam 23 personagens, um para cada ano de existência bar. Alguns são inspirados em pessoas reais, entre amigos, frequentadores e funcionários do estabelecimento, enquanto outros são criações do artista inspiradas em marchinhas, frevos e sambas.

A primeira arte surgiu a partir de uma encomenda de ilustração para ser usada na divulgação do Bloco do Ó, do bar, em 2016. O trabalho do artista agradou e ele continuou sendo solicitado nos anos seguintes, estabelecendo uma tradição de quase uma década.

A Casa Rubra, que estreia com essa coleção, se descreve como uma mistura de galeria para exposições, loja e espaço para cursos, oficinas e eventos. Fica localizada perto do metrô Pinheiros.