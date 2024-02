Veja filmes e séries com espiões e assassinos de vidas ordinárias

São Paulo

Esta é a edição da Maratonar, a newsletter da Folha que ajuda você a se achar no meio de tantas opções de séries e filmes no streaming. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

Olhando os filmes e séries mais assistidos no país na semana passada na Netflix, o que dá para concluir é que o brasileiro anda a fim de ver tiro, porrada e bomba: 9 dos 10 longas são de ação, com mais drama e mistério (e Galinha Pintadinha) misturados no ranking de seriados.

Inspirada na estreia, nesta sexta (2), da série "Sr. e Sra. Smith", versão do Prime Video do filme estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie, agora com Donald Glover e Maya Erskine, escolhi histórias em que pessoas de vidas aparentemente normais de repente descobrem ou revelam ser espiões ou assassinos, forças extraordinárias (e em geral violentas) em meio ao ordinário.

Donald Glover e Maya Erskine em cena de 'Sr. e Sra. Smith', do Prime Video - Reprodução/Amazon Studios

Algumas ressalvas: a lista é obviamente incompleta, mas se eu esqueci do seu favorito, foi de propósito! (Mentira.) Privilegiei aqui o mote da lista e coisas recentes e fáceis de achar, não as melhores ou as mais influentes. E a série "Alias", um exemplo óbvio, não está disponível no streaming no Brasil, por isso não foi incluída.

Filmes

"A Identidade Bourne"

Um homem (Matt Damon) inconsciente é resgatado por um barco em alto mar. Seguindo pistas, ele descobre ter sido um assassino a serviço do governo americano e agora terá que fugir para não ser eliminado devido a tudo o que sabe. Deu origem a uma série de filmes, mas este primeiro é o que tem a grande revelação da... identidade Bourne.

Prime Video, Star+ e Telecine, 118 min.

Franka Potente e Matt Damon em cena de 'A Identidade Bourne' - Reuters

"A Mãe"

Conhecida apenas pela alcunha "Mãe", uma ex-informante do FBI (Jennifer Lopez) vive isolada numa cabana no Alasca, após abrir mão de sua filha para protegê-la de um de seus antigos sócios criminosos. Quando a vida da menina parece estar em perigo, Mãe sai das sombras.

Netflix, 118 min.

"O Jogo do Disfarce"

Emma (Kaley Cuoco) vive uma vida aparentemente pacata no subúrbio de Nova Jersey com os dois filhos e o marido, Dave (David Oyelowo). Para apimentar o aniversário de casamento, os dois resolvem adotar identidades diferentes, até que o verdadeiro trabalho de Emma, como assassina de aluguel, atrapalha os planos.

Prime Video, 101 min.

"Plano em Família"

O vendedor de carros Dan Morgan (Mark Wahlberg) resolve, de repente, levar a esposa, Jessica (Michelle Monaghan), e os três filhos para Las Vegas, numa viagem especial. A ideia surpreende a família, porque o patriarca parece sempre querer evitar confusão, mas a verdade é que ele é um ex-assassino que havia fugido de seu antigo empregador e agora precisa matá-lo para garantir a segurança de sua família. É uma comédia, tá?

AppleTV+, 119 min.

"Meu Nome É Vingança"

Após o assassinato da esposa e do cunhado, Santo (Alessandro Gassmann) precisa confessar à filha adolescente, Sofia (Ginevra Francesconi), um fato importante de seu passado: antes de se mudar para o norte da Itália, ele era membro da ‘Ndrangheta, a máfia da Calábria. Há duas décadas ele se escondeu de dom Angelo (Remo Girone), mas agora será preciso enfrentá-lo.

Netflix, 92 min.

Séries

"Citadel"

Produto da mente de Jennifer Salke, não uma roteirista, mas uma executiva da Amazon que queria uma série para o Prime Video com apelo global, estrelas internacionais e a possibilidade de gerar spin-offs em diversos países, "Citadel" carrega na pele as marcas de um seriado pensado de trás para frente.

Dois espiões da agência internacional Citadel, Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), são dados como mortos numa emboscada. Oito anos depois, Mason vive como Kyle, sem memória de seu passado, com sua mulher e filha, até que seu antigo chefe Bernard Orlick (Stanley Tucci) descobre seu paradeiro.

Daí para frente a história se enrosca em identidades secretas, traições, alta tecnologia e sotaques e perucas sofríveis. O pessoal do podcast Appointment Television se divertiu bastante enchendo a série de pancadas (em inglês).

Prime Video. Uma temporada, seis episódios.

Priyanka Chopra Jonas em cena de 'Citadel', série do Prime Video - Divulgação

"Fubar"

Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger) finalmente se aposenta da CIA e decide se reconectar com a ex-mulher e a filha, Emma (Monica Barbaro). Quando o ex-agente é atraído por uma última missão para salvar um colega, descobre que Emma também é da agência de inteligência americana. Trabalhando juntos, os dois descobrem que na verdade, não sabem nada um sobre o outro.

Netflix. Uma temporada, oito episódios.

Arnold Schwarzenegger como Luke Brunner na série 'Fubar', da Netflix - Divulgação

"Ninguém Pode Saber"

Esta é um pouco diferente das demais séries na lista: a verdadeira identidade e o passado de Laura (Toni Collette) são o mistério no centro da história. Após se livrar de um atirador num restaurante com facilidade, Laura apenas diz à filha, Andy (Bella Heathcote), que "eles" a acharam e lhe dá uma série de instruções para fugir. Enquanto procura em quem confiar, a jovem descobrirá verdades complicadas sobre o passado da mãe e o seu próprio.

Netflix. Uma temporada, oito episódios.

"À Tona"

Mãe solo numa viagem com a filha adolescente, Jenny Franklin (Margarita Levieva) é abduzida por agentes da CIA e forçada a admitir que é, na verdade, Anya Petrova, uma ex-espiã russa mestre do disfarce e da transformação. Para proteger a filha e a vida que compartilham, Anya terá que aceitar uma nova e perigosa missão.

Netflix. Uma temporada, oito episódios.

"The Americans"

Guardei o melhor para o final, "The Americans", que completou 11 anos desde sua estreia nesta última semana. A série, cocriada por um ex-funcionário da CIA, acompanha Phillip Jennings (Matthew Rhys) e sua esposa, Elizabeth (Keri Russell), dois agentes da KGB que vivem infiltrados nos Estados Unidos desde os anos 1960. No momento em que a história começa, em 1981, ninguém na vida americana dos russos sabe de sua verdadeira origem, mas os dois têm comparsas que vêm e vão conforme a missão. Mais para a frente nas temporadas, porém, alguns segredos começam a ser compartilhados.

Star+. Seis temporadas, 75 episódios.

Matthew Rhys e Keri Russell em 'The Americans' - FX/Divulgação

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Asako I e II"

Romance dirigido por Ryūsuke Hamaguchi, de "Drive My Car", sobre Asako (Erika Karata), uma jovem que se apaixona por dois homens muito parecidos fisicamente, Baku e Ryohei (Masahiro Higashide). (Aproveitando, ‘Drive My Car’ chega à Netflix no próximo dia 11.)

Filmicca, 119 min.

"A Noite Que Mudou o Pop"

Documentário com bastidores da gravação de "We Are The World", uma música criada para chamar atenção à questão da fome na África nos anos 1980, coescrita por Michael Jackson e Lionel Richie e que contou com a participação de dezenas de músicos famosos, como Cyndi Lauper, Prince, Diana Ross, Bruce Springsteen e Bob Dylan.

Netflix, 97 min.

"Orion e o Escuro"

Um garoto ansioso e cheio de medos é confrontado com a personificação do maior deles, o Escuro (Paul Walter Hauser). Juntos, eles viverão uma grande aventura, durante a qual Orion (Jacob Tremblay e Colin Hanks) aprenderá a abrir mão do medo. A animação conta com roteiro de Charlie Kaufman ("Adaptação").

Netflix, 90 min.

Cena da nova animação da Netflix, 'Orion e o Escuro' - DreamWorks Animation

"Segura a Onda"

Estreia a 12ª e —diz Larry David— última temporada da série semificcional e semi-improvisada sobre um resmungão em Los Angeles.

HBOMax. Estreia nesta segunda (5), à 0h, com episódios semanais até 8.abr.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Fogo Contra Fogo"

Um experiente policial, Vincent Hanna (Al Pacino), persegue um criminoso de carreira, Neil McCauley (Robert DeNiro), enquanto este se prepara com sua equipe para um último grande assalto em Los Angeles. Escrito e dirigido por Michael Mann ("Ferrari").

Na Mubi até 14.fev, 170 min.