Beyoncé sampleia funk brasileiro em novo álbum; ouça música original

São Paulo

Em seu novo álbum, "Cowboy Carter", a cantora Beyoncé sampleia um artista brasileiro. A faixa "Spaghetti" contém a melodia de "Aquecimento das Danadas", do brasileiro O Mandrake, com participação do DJ Xaropinho. O álbum da americana é lançado na próxima sexta (29).

Capa do disco 'Cowboy Carter', de Beyoncé - @beyonce no Instagram

"O DJ O Mandrake tem a honra de participar com o sample da faixa ‘Aquecimento das Danadas’ feat. DJ Xaropinho no novo cd da Beyoncé na música ‘SPAGHETTII’", escreveu o artista em sua página no Instagram.

Mais cedo, cantora postou no seu perfil uma foto em que come espaguete com as mãos. "Porque todo mundo já sabe que Spaghettii está realmente prestes a entrar no REPEAT", escreveu a americana.

Ouça a música original no link abaixo.

Beyoncé divulgou no último dia 19 a capa do seu novo disco "Cowboy Carter", o segundo capítulo de uma coleção que começou com "Renaissance", de 2022.

"Me sinto honrada em ser a primeira mulher negra com a música número um na parada Hot Country Songs [da Billboard]", escreveu ela no Instagram, mencionando "Texas Hold'Em", lançada em fevereiro. "Minha esperança é que daqui a alguns anos se torne irrelevante mencionar a raça de um artista no que se refere a gêneros musicais."