Cartas detalham triângulo amoroso de Pattie Boyd, Eric Clapton e George Harrison

Londres | The New York Times

As mensagens manuscritas de Eric Clapton, que estão sendo leiloadas esta semana, lançam luz sobre como ele conquistou Pattie Boyd longe de George Harrison e sobre as músicas apaixonadas que o caso inspirou.

Uma manhã de primavera em 1970, a modelo Pattie Boyd estava tomando café da manhã em sua mansão improvisada no campo inglês quando recebeu uma carta marcada como "urgente".

A modelo Pattie Boyd - Divulgação

No envelope havia uma nota curta e apaixonada. "Querida L," começava a carta, acrescentando, "parece uma eternidade desde que te vi ou falei com você!" Enquanto Boyd continuava a ler, a nota assumia um tom desesperado: "Se ainda houver um sentimento em seu coração por mim... você deve me avisar!"

"Não telefone," acrescentou o emocional escritor. "Envie uma carta... é muito mais seguro."

O autor assinou com um misterioso "E."

Em uma entrevista recente, Boyd lembrou que havia assumido que a carta era de um fã enlouquecido e mostrou-a ao marido, o guitarrista dos Beatles George Harrison. Então ela esqueceu disso —até algumas horas depois, quando o telefone tocou. Era Eric Clapton, o guitarrista de rock e um dos amigos de Harrison.

"Você recebeu minha carta?" Clapton perguntou.

Mais de 50 anos depois que a missiva de Clapton atraiu Boyd para um dos triângulos amorosos mais míticos da música rock, a nota está tendo um momento de destaque. Na sexta-feira, a Christie's está leiloando mais de 110 itens dos arquivos de Boyd, incluindo a carta (com um preço estimado de até 15.000 libras, ou cerca de R$ 94.000), bem como fotografias de Clapton e Harrison e letras de músicas escritas à mão pelos dois grandes do rock.

Boyd disse que estava se desfazendo da correspondência íntima porque havia seguido em frente daquela parte de sua vida. "Eric escreveu as cartas mais divinas e lindas, e eu não quero continuar lendo-as," disse Boyd. "Machuca."

Depois de receber a ligação de Clapton, Boyd disse que não sabia se sentir "alegre ou culpada" por ter chamado sua atenção. Frustrada em seu casamento —com Harrison cada vez mais preocupado com o fim dos Beatles— Boyd disse que não conseguia escolher entre os dois homens. "Meu signo astrológico é Peixes, que são peixes nadando em direções diferentes," disse Boyd. "Tomar decisões importantes é sempre um inferno."

Clapton continuou a perseguir Boyd, pessoalmente, por carta e música. Boyd lembrou que ele a convidou para um apartamento em Londres onde tocou uma música que havia escrito sobre um homem obcecado por uma mulher que continuava recusando suas investidas. Era "Layla," que se tornou uma das grandes canções de amor dos anos 1970.



"Eu simplesmente soube —soube, soube!— que era sobre mim," lembrou Boyd do momento em que ouviu "Layla" pela primeira vez.

"Fiquei arrepiada porque era linda, tão intensa e incrível," disse. "Ao mesmo tempo, o velho Peixes em mim pensou, 'Meu Deus, se George ouvir isso, ele vai perceber que é sobre mim.'" O leilão da Christie's inclui uma pintura usada como arte da capa do álbum de 1970 "Layla and Other Assorted Love Songs" de Derek and the Dominos.

Clapton recusou um pedido de entrevista para este artigo, mas em uma entrevista de 2007 ao The New York Times, ele disse que, embora estivesse apaixonado por Boyd, "Layla" não era um documentário. "Criar uma música é apenas colocar um selo em um sentimento," disse ele.

Boyd descreveu seu relacionamento com Clapton como "um caso" mas disse que se sentia "moralmente obrigada a permanecer uma mulher casada." Sua mãe havia se divorciado duas vezes, ela acrescentou. "Eu vi o quão destrutivo foi para ela, e então eu não queria repetir a história."Pouco depois de se envolverem, Clapton desapareceu em uma dependência de heroína. Mas ele escreveu novamente para Boyd em 1971, quando lhe enviou uma carta escrita em uma página arrancada do romance de John Steinbeck "Ratos e Homens".

"Estou no limite da minha mente", ele escreveu em uma caligrafia cuidadosa. "Se você não me quer, por favor, quebre o feitiço que me prende."

"Prender um animal selvagem é um pecado", escreveu Clapton, "domá-lo é divino."

Essa carta também está no leilão da Christie's, com um preço estimado em cerca de US$ 19.000.

Entre outras correspondências no leilão está uma carta de 1971 que Harrison enviou a Boyd de Nova York, onde o Beatle teve várias reuniões de negócios e comeu "muitos" sanduíches de queijo grelhado, ele escreveu. Boyd disse que Harrison sempre lhe dizia que a amava em cartas e cartões-postais, mas muitas vezes ele se concentrava nas irritações da vida na estrada. Eram "cartas adequadas", disse Boyd, "enquanto as de Eric não tinham nada a ver com o dia, ou com o que ele estava fazendo no estúdio. Ele era apenas intenso."

Harrison estava ciente dos sentimentos de seu amigo por Boyd. Em suas memórias, "Wonderful Tonight", Boyd lembra de uma festa em que Clapton disse a Harrison: "Eu tenho que te dizer, cara, que estou apaixonado pela sua esposa." No entanto, os homens nunca chegaram as vias de fato. Para os músicos, disse Boyd, "a rivalidade é disputada através de uma guitarra."



Eventualmente, Boyd sucumbiu ao charme de Clapton. Em julho de 1974, ela deixou Harrison. Uma semana depois, Clapton ligou e pediu que ela se juntasse a ele em turnê, uma ligação que resultou em um casamento de dez anos e outra música clássica. Em 1976, Clapton escreveu "Wonderful Tonight" enquanto esperava Boyd escolher uma roupa para a festa.

"Quando finalmente tomei minha decisão e desci, eu esperava que Eric estivesse chateado comigo por demorar tanto", disse Boyd. "Em vez disso, ele disse: 'Escute o que eu escrevi'."