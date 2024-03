British Museum processa curador por vender 1.800 peças raras no Ebay

São Paulo

O British Museum, em Londres, está processando o ex-curador responsável pelo acervo de peças da Grécia e Roma antigas pelo roubo de 1800 artefatos da coleção.

Público olha esculturas do Parthenon no British Museum, em Londres - Hannah McKay/Reuters

Peter Higgs é acusado pelo museu de vender as antiguidades raríssimas online, em sites como o eBay. Muitos dos objetos eram de ouro e pedras semipreciosas, algumas das quais datam do século 15 a.C. Desde que o museu abriu o caso em agosto, apenas 350 artefatos foram recuperados.

A juíza do caso, Heather Williams, ordenou que Higgs devolva qualquer peça que ainda esteja em sua posse. Segundo informações do processo informadas pelo The New York Times, o ex-curador contesta as acusações.

Williams ordenou também que o PayPal, empresa que processa pagamentos online, divulgasse os dados relativos às contas de Higgs no eBay, incluindo seu histórico de transações.

Nos documentos judiciais revelados pelo Times, os advogados do British Museum disseram que o ex-curador estava "sofrendo de grave tensão mental" e que era incapaz de "responder eficazmente aos procedimentos."

Além dos furtos, o museu acusa Higgs também de tentar encobrir o desvio das peças pela alteração do catálogo da instituição.