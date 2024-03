Colecionadores processam Banksy e podem acabar revelando sua identidade

São Paulo

A identidade do artista Banksy, alvo de especulação há anos, corre o risco de ser revelada através de uma disputa legal. Os colecionadores Nicky Katz e Ray Howse estão processando a Pest Control, empresa do artista, após ele supostamente se recusar por três anos a confirmar a autenticidade da obra. "Monkey Queen".

Obra da exposição 'The Art of Banksy: Without Limits' - Divulgação

O site de Banksy vende como serviço a validação de suas obras. Katz e Howse afirmaram ao jornal The Guardian que adquiriram a gravura por £ 30.000 em 2020, do espólio de um colecionador estabelecido de Banksy, e que pagaram £ 50 à empresa do artista há três anos pela verificação, que nunca aconteceu.

Katz, colecionado londrino de 65 anos que é dono de outras obras de Banksy, diz que a "Monkey Queen" vale entre £ 55.000 e £ 70.000. "Estamos em terra de ninguém, e é muito dinheiro".

Em resposta, a Pest Control justificou a demora ao The Guardian. "Nosso processo de autenticação é robusto e minucioso e às vezes prolongado. Emitimos muitos milhares de certificados de autenticidade."

"Estou muito decepcionado com Banksy. Ele tornou impossível para qualquer pessoa validar uma peça de sua obra sem seu certificado. Isso afeta dramaticamente o valor de seu trabalho. Se eu tivesse uma pintura de Leonardo da Vinci, não há um 'controle de Leonardo' para validá-la", ele continua.

"Eu simplesmente a levaria aos especialistas para me dizer se é ou não uma obra de arte de Leonardo da Vinci. No caso de Banksy, mesmo que você tenha opinião de especialistas dizendo que a peça é dele, se não tiver um certificado da Pest Control, você não pode confiar nesse especialista."

A identidade de Banksy é um mistério célebre que há anos o público e a mídia tentam desvendar. Os nomes do músicos Robert Del Naja, do Massive Attack, e Jamie Hewlett, do Gorillaz, foram cogitados, bem como o de Neil Buchanan, ex-apresentador do programa de TV Art Attack.