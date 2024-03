Fã cadeirante de Madonna diz que gafe da cantora em show não a ofendeu

São Paulo

Em um show em Los Angeles, Madonna chamou a atenção de uma fã que estava em uma cadeira de rodas por não se levantar durante sua performance. Nas redes sociais, muitos interpretaram a situação como constrangedora, mas Vanessa Gorman, que é paraplégica, disse ao TMZ que não se sentiu ofendida.

Gorman disse que inicialmente ficou surpresa com a chamada de atenção da cantora. Sentada em uma cadeira de rodas cor-de-rosa brilhante, ela imaginava que a cantora pudesse vê-la claramente. No entanto, ela não se abalou com a atenção direcionada e respondeu dizendo que amava a cantora.

Madonna: 'Oh my gosh!', disse ela, ao perceber a gafe - via REUTERS

Ao assistir ao vídeo da troca entre ela e Madonna, Gorman, que é paraplégica devido a um acidente de carro em 1999, acredita que a artista não teve más intenções e atribuiu o incidente a um engano. "Ela não tinha ideia de que eu era paraplégica", disse.

Na hora, a fã aplaude Madonna por se desculpar imediatamente. A cantora ficou alguns segundos em silêncio para em seguida dizer: "Oh, ok. Entendi. Politicamente incorreto. Desculpe por isso. Estou feliz que você esteja aqui."

De volta ao centro do palco, não se conteve: "Oh my gosh!" ["Oh, meu Deus!, em linguagem mais informal]. O TikTok com a cena teve mais de dois milhões de visualizações desde que foi postado, no sábado.