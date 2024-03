Instituição de caridade de Will Smith corre risco de fechar após tapa no Oscar

São Paulo

A Will and Jada Smith Family Foundation, organização filantrópica do casal de atores, está em decadência desde o tapa em Chris Rock na cerimônia de 2022 do Oscar. De acordo com uma investigação da site americano Variety, alguns dos principais investidores do fundo de caridade abandonaram o barco após o episódio.

O ator Will Smith deu um tapa no comediante Chris Rock durante a cerimônia de 2022 do Oscar - AFP

De acordo com registros fiscais da organização a que a Varitey teve acesso, a receita da ONG, que havia subido de US$ 1,760,000 em 2020 para US$ 2,138,660 em 2021, caiu para US$ 365,870 em 2022, queda de 83%. Grandes contribuidores deixaram de contribuir com o fundo, como a American Airlines, que doou US$ 76,160 em 2021, e a CAA, que deu US$ 100,000 no mesmo ano.

Ainda de acordo com a site americano, uma fonte próxima à ONG disse que os atores estavam encerrando as atividades da fundação, que eles fundaram em 1996, antes do episódio do Oscar, e preferem doar a mesma quantia para causas beneficentes de forma privada.

Na cerimônia do Oscar de 2022, o ator Will Smith levantou de cadeira e bateu no comediante Chris Rock, que estava no palco e havia feito uma piada com Jada Pinkett Smith, mulher do protagonista de "King Richard". Depois, Smith voltou a seu assento e gritou "tire o nome da minha mulher da porra da sua boca".

Rock tinha brincado com a aparência da mulher de Will Smith, dizendo que ela parecia uma personagem de "G.I. Jane 2", que é careca. Jada Pinkett Smith sofre de alopecia, doença genética que leva a perda de cabelo.

Minutos depois do ocorrido, Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator por "King Richard". Ele venceu competidores fortes como Benedict Cumberbatch, Denzel Washington, Andrew Garfield e Javier Bardem.

Muito emocionado e chorando, ele disse que seu personagem, Richard Williams, era um "forte defensor de sua família", o que gerou burburinhos da plateia. Ele pediu desculpas à Academia e aos indicados ao seu redor, dizendo que quer ser um recipiente de amor. "Amor faz com que você faça coisas malucas."