Jovem morre após descarga elétrica em festival de música no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Um jovem de 25 anos morreu após ser eletrocutado na noite deste sábado (9), durante o festival I Wanna Be Tour, no Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo os responsáveis pelo evento, João Vinícius Ferreira Simões recebeu atendimento médico no local, mas não resistiu.

Em nota, a produtora 30e, que organiza o festival, disse que o rapaz foi atingido por uma descarga elétrica em uma área descoberta próxima a um food truck terceirizado. "Informações obtidas atestam para a conformidade da operação do food truck. A empresa já estabeleceu contato com a família do jovem para prestar solidariedade e dar assistência."

Ainda no comunicado, a produtora lamentou a morte e disse que está apurando o ocorrido junto às autoridades. O Riocentro disse que acompanha o caso com a 30e, para que a família da vítima receba a assistência necessária.

João Vinícius Ferreira, 25, morreu após sofrer descarga elétrica neste sábado (9) durante chuva em festival no Rio - @_jvini_ no Instagram

O caso foi registrado na delegacia do Recreio dos Bandeirantes. Procurada, a Polícia Civil não respondeu à reportagem até esta publicação deste texto.

O incidente aconteceu durante uma forte chuva que atingiu a cidade. O rapaz, que estava molhado, teria encostado no veículo energizado. A organização do festival disse que orientou o público a se dirigir para uma marquise coberta, seguindo os protocolos de segurança.

Testemunhas relataram que outros participantes do evento ofereceram os primeiros socorros até a chegada da equipe de ambulância do festival, que realizou os procedimentos de emergência no jovem e o encaminhou a um hospital da região.

Esta é a primeira edição do I Wanna Be Tour, com apresentações de artistas da cena emo do rock nacional e internacional, como Boys Like Girls, Fresno, NX Zero, Pitty, The All-American Rejects, Simple Plan e outros.

O evento começou no último dia 2, em São Paulo, e já passou por Curitiba e Recife, além do Rio de Janeiro. O festival termina neste domingo (10) em Belo Horizonte, em Minas Gerais.