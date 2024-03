Metallica é repertório obrigatório para qualquer banda de garagem

São Paulo

Se na virada para os anos 1970 as bandas britânicas Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple criaram o heavy metal, entre 1981 e 1983 quatro grupos americanos apareceram para dar o troco do outro lado do Atlântico e formatar o thrash metal, vertente mais popular do gênero pesado marcada por guitarras extremamente rápidas e uma agressividade constante.

Integrantes do Metallica se apresentam no show Global Citizen, em Nova York, nos EUA - Caitlin Ochs - 24.set.22/Reuters

Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax receberam da imprensa musical o título de "big four". Mas, nesse quarteto, a proeminência é do Metallica —e ela é justificada. É mais do que merecido, portanto, ter o grupo no volume número 19 da Coleção Folha Rock Stars, que chega às bancas no domingo (10), em texto do jornalista Carlos Albuquerque.

Formado por dois melhores amigos de adolescência, o baterista Lars Ulrich e o vocalista e guitarrista James Hetfield, a banda hoje é completada pelo guitarrista Kirk Hammett e pelo baixista Robert Trujillo. No início, a segunda guitarra ficava a cargo de Dave Mustaine, que saiu para formar o Megadeth. Pelo baixo passaram Ron McGovney, Cliff Burton —morto em 1986 num acidente envolvendo o ônibus da banda numa estrada sueca— e Jason Newsted.

Foi com o seu terceiro álbum, em 1986, que a banda ganhou o estrelato. "Master of Puppets" é, para os fãs mais radicais, o melhor disco do grupo. O Metallica produziria nos trabalhos seguintes uma música mais ambiciosa e mais adequada às grandes arenas, mas é inegável que o álbum é uma cartilha impecável do thrash.

O disco que veio em seguida, "...And Justice For All", de 1988, levou o grupo ao topo das paradas no mundo inteiro, mas foi no trabalho posterior, "Metallica", de 1991 —também conhecido como "Black Album" em razão de sua sua capa totalmente preta— que surgiram os maiores hits do quarteto até hoje.

Músicas como "The Unforgiven", "Sad but True" e, principalmente, "Enter Sandman" e "Nothing Else Matters", tornaram-se obrigatórias no repertório inicial de qualquer banda de garagem que se preze. A última, aliás ultrapassou as fronteiras do metal e ganhou regravações de estrelas pop como Shakira e Miley Cyrus.

Nos últimos 20 anos, a banda seguiu no patamar mais elevado do showbiz, com turnês lotadas que passam constantemente pelo Brasil. Apenas no Rock in Rio já foram três apresentações em edições consecutivas, em 2011, 2013 e 2015.

O Metallica ainda ousa de vez em quando, como no espetacular álbum gravado com a Sinfônica de São Francisco. No entanto, são realmente os hits de mais de três décadas que colocam o grupo numa posição indiscutível entre os melhores da história do rock.

