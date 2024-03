Morre Louis Gossett Jr., primeiro negro a vencer Oscar de ator coadjuvante

São Paulo

Louis Gossett Jr., primeiro homem negro a vencer um Oscar de melhor ator coadjuvante, morreu aos 87 anos nesta sexta-feira.

Ator Louis Gossett, Jr. morre aos 87 anos - Danny Moloshok/REUTERS

A informação foi confirmada por seu primo Neal L. Gossett à Associated Press.A causa da morte não foi divulgada, mas em 2010 o ator afirmou que tratava um câncer de próstata. Na época ele disse que a doença estava em estágio inicial.

Gossett interpretou o sargento Emil Foley em "A Força do Destino" (1982), de de Taylor Hackford, papel que lhe concedeu um Oscar no ano seguinte. Ele foi o segundo homem negro a ganhar um prêmio de atuação da Academia, seguindo Sidney Poitier em 1964.

Para o papel, ele passou 30 dias treinando com fuzileiros navais. "Eu sabia que tinha que me submeter a pelo menos algum grau dessa transformação abrangente", Gossett escreveu em sua biografia lançada em 2010, "An Actor and a Gentleman" –Um Ator e um Cavalheiro em tradução livre.

Os atores Richard Gere e Louis Gossett Jr. em cena do filme "A Força do Destino", de 1982. - Divulgação

O ator também ganhou um Emmy por sua atuação como um escravizado na série de 1977 "Raízes". Gossett também atuou em filmes como "Águia de Aço" (1986) e "Os Aventureiros do Fogo" (1986). Sua última atuação foi no remake "A Cor Púrpura", lançado no início do ano no Brasil.

O ator começou sua carreira na Broadway e em sua biografia, conta que subiu nos palcos pela primeira vez em 1953, aos 16 anos. Antes disso, ele fazia parte de um time de basquete, do qual teve que se afastar por causa de uma lesão.

Sua estreia em Hollywood aconteceu em 1961, com "O Sol Tornará a Brilhar".

Gossett era, segundo seu primo, um grande contador de piada e um homem que enfrentava o racismo com dignidade e humor. "Não importam os prêmios, não importam o brilho e o glamour, os Rolls-Royces e as grandes casas em Malibu. É sobre a humanidade das pessoas que ele defendeu", disse. O ator deixa dois filhos.