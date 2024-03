Onde assistir a 'Jogo Bonito', filme sobre um time de futebol de sem-teto

São Paulo

Em "Jogo Bonito", o técnico do time de futebol dos sem-teto na Inglaterra leva os jogadores para Roma na esperança de conquistar o título da Copa do Mundo dos Sem-teto.

Imagem de "Jogo Bonito", da Netflix - Divulgação

Na última hora, Mal —este é o nome do personagem do ator Bill Nighy neste filme— decide levar um talentoso atacante, que é uma chance real de vitória para o time, mas ele vai ter de aprender a jogar em equipe.

Netflix, 14 anos

Tributo Lima Duarte

O ator Lima Duarte, que está na televisão desde a inauguração da TV Tupi em 1950, coleciona personagens memoráveis, como Zeca Diabo de "O Bem-Amado" (1973); Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro" (1985); e Sassá Mutema, de "O Salvador da Pátria" (1988). Este longa-metragem é um tributo à sua carreira.

Globoplay, livre

Especial Semana Santa

Com uma programação temática até o domingo, dois destaques desta sexta: um docu-drama que reconstrói a história de uma das mulheres mais misteriosas do Evangelho, "Os Segredos de Maria Madalena" (19h30), e "Uma Investigação Médica" (20h25) que analisa a morte de Jesus.

History, a partir de 17h30, 14 anos

Últimos Dias no Deserto

Ewan McGregor interpreta Jesus Cristo em sua viagem solitária pelo deserto rumo a Jerusalém quando encontra um garoto e sua mãe doente. Ele fica com eles para ajudar e lida também com tentações do Diabo. Filme dirigido por Rodrigo Garcia.

Pluto TV, 21h, 12 anos

É Tudo Nosso

Música, variedades e interação com a plateia neste que é um dos cinco novos programas da grade da emissora. Apresentação de Benjamim Back, com a participação de Helen Ganzarolli e Victor Sarro e convidados especiais.

SBT, 23h,12 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

O entrevistado desta semana é Ivo Herzog, ativista de direitos humanos e diretor do Instituto Vladimir Herzog. Falará dos 60 anos do golpe militar, da proibição do governo em lembrar a data e do assassinato de seu pai.

GloboNews, 23h30, livre