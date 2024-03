Onde ver 'O Regime', sátira política com Hugh Grant e Kate Winslet no elenco

São Paulo

"O Regime" é uma sátira política em seis episódios sobre um regime autoritário europeu que, ao longo de um ano, desmorona. Elena Vernham, a chanceler que está cada vez mais paranoica e hipocondríaca, contrata um soldado maluco, Herbert Zubak, que vira um questionável conselheiro.

Cena da série 'O Regime' - Divulgação

Dirigida por Stephen Frears, Kate Winslet vive a chanceler; Hugh Grant faz seu rival político; Martha Plimpton, a Secretária de Estado americana; Matthias Schoenaerts, o soldado, e Andrea Riseborough, uma assessora.

HBO, 21h, Max, 14 anos

Napoleão

No épico dirigido por Ridley Scott, Joaquin Phoenix vive o imperador francês e líder das forças militares. O roteiro do filme equilibra impressionantes cenas de batalha com o volátil relacionamento do imperador com Josephine, sua mulher e grande amor, interpretada por Vanessa Kirby.

Apple TV+, 16 anos

The Masked Singer Brasil

A atriz Dira Paes é a convidada especial do domingo para, ao lado de José Loreto, Paulo Vieira, Sabrina Sato e Taís Araujo, tentar adivinhar quem são o Bode, a Porquinha, a Sereia, a Formiga, a Preguiça e a Mamãe Abacate na competição.

Globo, 15h50, livre

The Netflix Slam: Tênis Ao Vivo

Cada vez mais parecida com a televisão aberta, a Netflix transmite ao vivo, direto de Las Vegas, uma partida entre Rafael Nadal, 22 vezes campeão do Grand Slam, e Carlos Alcaraz, o segundo melhor jogador de tênis no mundo.

Netflix, 17h30, livre

O Homem Que Copiava

Um humilde operador de copiadora se apaixona pela vizinha e, para conseguir se aproximar da jovem, vira falsificador de dinheiro. Longa-metragem dirigido por Jorge Furtado estrelando Lázaro Ramos, como André, e Leandra Leal, como Sílvia.

18h, Band, 14 anos

Project Runway

O reality trouxe 14 designers de edições anteriores para uma nova temporada, All-Star. Christian Siriano, mais jovem e mais famoso vencedor da competição, também voltou, agora como mentor.

23h15, 12 anos, Discovery Home & Health