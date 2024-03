Onde ver 'Ficção Americana', indicado ao Oscar de melhor filme com Jeffrey Wright

São Paulo

Um escritor negro, Thelonious "Monk" Ellison, tem livros respeitados, mas pouco populares. Seu editor diz que é porque eles não "refletem sua negritude". Monk então escreve outro, cheio de estereótipos raciais, assina com um pseudônimo e o livro é um sucesso.

Cena do filme 'Ficção Americana', de Cord Jefferson - Divulgação

O filme "Ficção Americana", uma sátira protagonizada por Jeffrey Wright, levou o prêmio do público no Festival de Toronto de 2023, o Bafta de melhor roteiro, e está indicado a cinco estatuetas do Oscar, incluindo a de melhor filme.

Prime Video, 14 anos

Fórmula 1 - Grande Prêmio do Bahrein

A primeira das 24 corridas da temporada tem transmissão ao vivo direto do Bahrein. Narração de Sergio Mauricio, comentários de Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson, e reportagens in loco de Mariana Becker e Felipe Kieling.

Band, Band.com e Bandplay, 11h30, livre

Maratona Kate Winslet

Em antecipação à estreia de "O Regime" neste domingo, o canal exibe três aclamados trabalhos de Kate Winslet. A minissérie "Mildred Pierce" (14h40, 14 anos), sobre uma jovem com talento culinário que expulsa o marido infiel de casa, o drama romântico "Pecados Íntimos" (20h30, 16 anos), sobre casamento, filhos, desejo e infidelidade, e a minissérie "Mare of Eastown" (22h47, 16 anos), sobre uma detetive em crise pessoal que mergulha no caso do desparecimento de uma jovem.

HBO, à partir das 14h40

CNN Sinais Vitais – Dr. Kalil Entrevista

Segundo a OMS, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. A ansiedade é um dos temas da conversa de Roberto Kalil, um dos mais renomados cardiologistas do país, com o psiquiatra Wagner Gattaz e o filósofo Mario Sergio Cortella.

CNN Brasil, 19h30, livre

Monster

Quando seu filho começa a se comportar de forma estranha, Saori suspeita que o menino sofre bullying do professor e vai até a escola confrontá-lo. Contada de três pontos de vista diferentes, a história aos poucos vai revelando a verdade. Prêmio de roteiro em Cannes em 2023 e último trabalho do músico Ryuichi Sakamoto.

Telecine Cult, 22h, 14 anos