Onde ver 'Pedágio', filme com Maeve Jinkings, que fez sucesso na Mostra de SP

São Paulo

Suellen é uma cobradora de pedágio em Cubatão, São Paulo, empenhada em levantar fundos para pagar a "cura gay" ministrada por um pastor estrangeiro e assim salvar o filho de sua orientação sexual —antes que ele complete 18 anos.

Maeve Jinkings em cena de 'Pedágio', de Carolina Markowicz - Divulgação

Sucesso na Mostra de Cinema de São Paulo, o filme é dirigido por Carolina Markowicz. Com Maeve Jinkings.

Para compra ou aluguel no Prime Video e Apple TV, 16 anos

Supersex

Série inspirada na vida de Rocco Siffredi, astro pornô mais famoso do mundo. Um garoto pobre de uma cidade da costa italiana descobre que tem o mesmo poder que o super-herói dos quadrinhos "Supersex", o que pode tirá-lo da pobreza, mas privá-lo do amor.

Netflix, 18 anos

Operação Ilegal

Durante uma operação de despejo numa área perigosa de Madri, a policial Dani se depara com uma trama de corrupção que pode pôr a sua vida em risco. As únicas pessoas que podem salvá-la são duas vítimas da operação.

Max, 16 anos

Brazilian Beats

O documentário visita diferentes capitais brasileiras e mergulha em ritmos tradicionais e contemporâneos tentando retratar a essência musical do país. Seja no samba de roda, no forró, no reggae, no choro, no funk ou no sertanejo, a pesquisa contextualiza as peculiaridades de cada ritmo.

Arte1, 18h, livre

Aeroporto - Área Restrita

Uma visão dos bastidores da complexa operação da Polícia Federal em três dos maiores aeroportos da América do Sul, São Paulo/Guarulhos, Campinas/Viracopos e Rio de Janeiro/Galeão. O reality mostra diversas situações pela perspectiva da equipe do aeroporto.

Discovery, 21h15, e Max, 14 anos

Espiral - O Legado de Jogos Mortais

Trabalhando com um veterano da polícia, o impetuoso detetive Ezekiel "Zeke" Banks e seu parceiro se encarregam de uma investigação de assassinatos que se assemelham aos do criminoso morto, Jigsaw. Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo do assassino.

Telecine Pipoca, 22h, 18 anos