'Uma chancela como artista', diz rapper Xamã sobre se apresentar no Lollapalooza

"Tocar num evento desse tipo chancela você como artista. Era algo que faltava muito para a minha carreira. É um festival grande e internacional, que transita por rap, rock e indie, um momento de celebração de ouvidos e gostos diferentes", diz o cantor Xamã, por telefone, às pressas, entre as gravações de uma cena e outra de "Renascer".

O artista estreou como ator na atual novela das nove da Globo. Na trama ele interpreta Damião, um assassino contratado para dar fim à vida do protagonista José Inocêncio.

Rapper Xamã - Lucas Nogueira/Divulgação

Xamã chamou a atenção do público ao aparecer pelado na novela, com a bunda à mostra, no fim de fevereiro. Ele garante não ter tido vergonha na hora de gravar a cena, que viralizou na internet.

"Faço isso desde 2016. No meu primeiro clipe eu apareço nu. Na televisão, o que muda é que tem mais gente vendo", diz. "Prefiro até cantar pelado no Lollapalooza, a galera vai achar maneiro também", acrescenta, dando risada.

Esta será a primeira vez que o cantor comanda sozinho um show do festival após surgir de surpresa como convidado na apresentação do rapper Black Alien na edição passada.

Ele sobe ao palco Samsung Galaxy às 15h35, após os shows dos brasileiros Supla e Mc Luanna, e antes da banda Titãs, que lidera o espaço no fim do dia com sua turnê "Encontro".

Xamã deve dividir a setlist do show entre o trap com o qual ficou famoso e as canções mais sexy de seu disco mais recente, "O Último Romântico Online", lançado no ano passado. "Estou preparando uma trajetória por épocas diferentes da minha carreira, só que com a sonoridade da minha banda de hoje", afirma.

Desde o sucesso de "Malvadão 3", ele deu uma pegada pop às suas canções. "Tenho vertentes diferentes. Meus primeiros álbuns, como ‘Pecado Capital’, de 2018, eram só sobre rap de protesto", diz. "A partir de 2022, com o disco ‘Zodíaco’, comecei a investir mais no romance, daquele tipo tocado em rádios."