Vida e obra de Alfredo Bosi ganham exposição no Centro MariAntonia da USP

São Paulo

O historiador e crítico literário Alfredo Bosi ganhará uma exposição sobre sua vida e obra no Centro MariAntonia da USP, a partir do dia 21 de março.

O crítico literário e professor da USP, Alfredo Bosi, em sua casa, em 2010 - Lili Martins/Folhapress

Bosi é autor de "A História Concisa da Literatura Brasileira", referência para a compreensão da literatura nacional, e foi imortalizado pela Academia Brasileira de Letras em 2003, onde ocupou uma cadeira até sua morte, em 2021.

"Alfredo Bosi: Entre a Crítica e a Utopia", com curadoria de Viviana Bosi, professora de literatura e filha do intelectual, disponibilizará ao público documentos pessoais, fotos do álbum de família e cartas trocadas com figuras como Antonio Candido e o poeta Carlos Drummond de Andrade.

Objetos de uso pessoal e profissional de Bosi, como sua máquina de escrever, também serão expostos, assim como reproduções de manuscritos e publicações para manuseio. Entre eles está a adaptação ilustrada feita por Paulo e Cecília de Salles Oliveira ao ensaio "Os trabalhos da mão", publicado em "O Ser e o Tempo da Poesia", de 1977.

A exposição começara pela infância e juventude de Bosi até sua formação e atuação como docente de literatura na USP, onde lecionou por 40 anos. Sua militância em entidades como a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo e a Pastoral Operária de Vila Yolanda, em Osasco, também será abordada.

"Alfredo Bosi: Entre a Crítica e a Utopia" acontece no edifício Rui Barbosa do Centro MariAntonia, onde, na década de 1950, Alfredo Bosi frequentou o curso de letras da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Na mesma faculdade, ele lecionaria literatura italiana na década de 1960, após voltar de Florença.

Com o golpe militar em 1964, Bosi se aprofundou nos estudos sobre a literatura nacional. Foi no período que surgiu "A História Concisa da Literatura Brasileira", publicado em 1970.