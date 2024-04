Anderson Leonardo, do Molejo, deixou mais de 60 músicas gravadas antes de morrer

São Paulo

O cantor de pagode Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu na última sexta-feira, mas parece ter deixado novidades preparadas para seus fãs. Em entrevista à revista Caras, Marquynhos SP, que faz o marketing digital da banda, afirmou que o cantor deixou mais de 60 faixas gravadas que ainda não foram lançadas.

Anderson Leonardo, do grupo Molejo - Instagram/cantorandersonleonardo

"Nós lançamos uma faixa desse trabalho que se chama 'Paparico do Molejo', que é uma música chamada 'Expectativa Realidade', com participação do Thiaguinho. Mas ainda faltam 62 músicas a serem lançadas entre músicas inéditas e releituras", disse.

"Vamos analisar tudo, mas, na verdade, acredito que vamos deixar para lançar no segundo semestre. Esse foi o último trabalho dele em vida."

Marquynhos também disse à revista que a decisão do grupo de continuar com sua agenda parte de uma decisão do próprio Anderson, que não queria que seus companheiros parassem com suas apresentações.